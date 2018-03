COMMENTAAR. Grijs is wijs: Hugo Broos heeft na dertig jaar eindelijk droomjob beet

Dertig jaar nadat Hugo Broos zijn eerste aanbod kreeg om sportief directeur te worden, heeft hij eindelijk zijn droomjob beet. In 1988, onmiddellijk na zijn voetbalcarrière, werd hij door de Brugse burgemeester Michel Van Maele nog afgewimpeld omdat hij als gewezen Anderlecht-speler te veel paars-wit bloed had. Vandaag een lachwekkende reden. Clubliefde is niet alleen voor spelers en trainers een loos begrip geworden, ook clubleiders en sportieve directeuren distantiëren zich steeds meer van de eeuwige verbondenheid met de liefdevolle kleuren. Getuige daarvan de carrousel die met Marc Coucke, Herman Van Holsbeeck, Luc Devroe, Johan Plancke en zowaar Hugo Broos in gang wordt getrokken.