Hugo Broos is helemaal klaar voor zijn derde leven: “Zonder Coucke spelen we op een ander niveau”

Is KV Oostende broos na het vertrek van Marc Coucke? Neen. Of toch: Hugo Broos (65). Geen pensioen voor de grijsaard, want bij KVO begint de ex-coach en ex-speler aan een nieuw leven als sportief directeur. Transfers doen, contracten onderhandelen, een ambitieuze ploeg samenstellen. Het is een totaal nieuwe job in een harde, wrede wereld, maar Hugo Broos kan niet stilzitten.