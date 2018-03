CLUBNIEUWS. Dan toch geen videoref in cruciale degradatieduels, Club verandert aanloop naar Play-offs

De Pro League, verzameling van de profclubs, wilde tijdens dit weekend videorefs inzetten tijdens de verwoede degradatiestrijd, maar dat plannetje komt er niet door. Om het evenwicht – elke club de videoref drie keer thuis, drie keer uit – te bewaren, durfde de Pro League niet te tornen aan de videoref. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Te weinig middelen, dus morgen geen videoref voor Eupen en KVM

De Pro League, verzameling van de profclubs, wilde tijdens dit weekend naast Zulte Waregem-Anderlecht ook een videoref installeren op Standard-KV Mechelen en Antwerp-Eupen. KV Mechelen en Eupen zijn in een verwoede degradatiestrijd gewikkeld. CEO Pierre François en co. stootten echter op hun eigen limieten. Omdat er maar twee videorefs tegelijkertijd kunnen functioneren en alle wedstrijden morgenavond om 20 uur worden gespeeld, werd het initiatief geschrapt. Om het evenwicht – elke club de videoref drie keer thuis, drie keer uit – te bewaren, durfde de Pro League niet te tornen aan de videoref op Zulte Waregem-Anderlecht.

Volgende week, op de laatste speeldag, is er al zeker een videoref aanwezig op KV Mechelen-Waasland-Beveren. “Ik werk eraan om er ook nog één op Eupen-Moeskroen te krijgen”, aldus Pierre François.

ANDERLECHT. Coucke gaat eten bij Verschueren

Marc Coucke spendeerde gisteren opnieuw zijn dag bij Anderlecht. Dit keer trok de nieuwe baas niet naar het trainingscomplex, maar naar de Saint-Guidon – het restaurant in het Vanden Stockstadion.

Daar eet ook zowat elke middag Michel Verschueren (86). De zilveren vos onderhoudt een uitstekende relatie met Marc Coucke. De twee converseren vaak via Twitter en op de dag dat Coucke werd voorgesteld als overnemer van paars-wit, werd Verschueren hartelijk begroet door de miljardair.

Michael Verschueren, de zoon van Michel, bleef ook aandeelhouder en heeft een goeie kans om onder het nieuwe bewind een belangrijkere rol te gaan spelen in het organigram van de club.

Boeckx hoopt op Play-off 1

Frank Boeckx moet over twee weken nog een laatste inspuiting laten zetten in zijn rug bij Bayern-dokter Hans-Wilhelm Müller Wohlfarth. Een tweede operatie aan zijn hernia is weinig zinvol, maar voorlopig slaat de behandeling wel aan. Boeckx rekent erop al in de ­beginfase van Play-off 1 ­inzetbaar te zijn.

ANTWERP. Van Damme en Sall alsnog fit voor Eupen?

Een quasi voltallige Antwerp-kern werkte gisteren een veldtraining af. Dat gebeurde nog steeds zonder Van Damme en Sall, die al zowat de hele week apart werken met de kinesisten en vooral verzorging kregen. Dat was dus ook gisteren het geval, al lijken de dertigers vooral uit voorzorg te zijn binnengebleven. Of het duo voldoende fit raakt voor de cruciale thuismatch tegen Eupen morgenavond blijft echter de vraag.

CLUB BRUGGE. Geen stage na reguliere competitie

Een bekerfinale moet Club Brugge niet spelen, maar blauw-zwart heeft toch besloten om na de reguliere competitie geen extra stage in te lassen. Club blijft gewoon in België, maar zal in de drie weken tussen het einde van de reguliere competitie en de start van de play-offs wel een aangepast programma volgen met enkele teambuildingsactiviteiten. Michel Preud’homme voerde de lentestage – die meer op het mentale dan op het fysieke aspect focust – in bij Club Brugge, maar voor Ivan Leko is die dus minder essentieel. In de winterstop trok overigens elke eersteklasser naar het buitenland. Elke eersteklasser buiten eentje: KV Kortrijk. Zij zijn momenteel op het vlak van gewonnen punten na Genk, AA Gent en Zulte Waregem de beste ploeg van 2018.

KAA GENT. Beloften opgeroepen voor stage Belgische U19

De technische problemen zijn van de baan, waardoor gisteren de abonnementenverkoop voor Play-off 1 werd opgestart. De voorbije dagen werkte bondscoach Verheyen met zijn U19-selectie een ministage af in Tubeke. Hiervoor werden twee spelers van AA Gent opgeroepen: Andreas Burssens en Mathias Lloci. Binnen drie weken neemt de Belgische U19 deel aan de EK-Elitevoorronde in Spanje, waar ze het zal opnemen tegen Frankrijk, Spanje en Bulgarije. Het uiteindelijke doel, het EK U19, wordt georganiseerd in Finland en start direct na het WK in Rusland van 16 tot en met 29 juli.

KV KORTRIJK. Azouni volgende week onder het mes

Azouni wordt volgende week geopereerd aan de scheur in zijn meniscus. Daarna kan de zes weken lange revalidatie beginnen. De blessure is een streep door de rekening voor zijn WK, al ziet De Boeck hem nog in staat de selectie te halen. Ook Perbet miste deze week al enkele trainingen. De spits had al twee weken last van zijn voet en speelde de afgelopen twee matchen met een inspuiting. Dit weekend mag hij sowieso niet aantreden tegen Club Brugge.

KV MECHELEN. Play-off 2 op de Freethiel (als het niet degradeert)

KV Mechelen strijdt nog volop voor het behoud. Als het zich redt, zal het zijn Play-off 2-wedstrijden op de Freethiel afwerken. KVM bereikte een akkoord met Waasland-Beveren en kreeg nu ook groen licht van de veiligheidsdiensten. KVM gaat zijn hoofdtribune afbreken en vanaf 1 april een nieuwe zetten. Ook in 2014-2015 werd uitgeweken voor de finales van Play-off 2.

Kolovos onzeker voor Standard

Kolovos is onzeker voor het Standard. De Griek moest passen voor de training met last aan de adductoren. Vandaag wordt zijn situatie verder opgevolgd. De twee bezoekersvakken op Sclessin zijn ondertussen al voor 80 procent uitverkocht. Van de 1.300 tickets die Standard ter beschikking stelde voor de fans van KV waren er gisteren al 1.050 verkocht. De laatste 250 tickets gaan vandaag in vrije verkoop in de ticketshop van KV.

LOKEREN. De Ridder genezen

Vandaag staat de laatste training op het programma in aanloop naar de belangrijke wedstrijd op het veld van Moeskroen. Bij winst is Lokeren namelijk zeker van een verlengd verblijf in de hoogste voetbalklasse. Trainer Peter Maes kan opnieuw een beroep doen op Steve De Ridder. De 31-jarige middenvelder is genezen en trainde gisteren weer voluit mee met de groep.

RC GENK. Karelis traint met de groep

De A-kern van Genk trainde gisteren op de verwarmde grasmat van het A-veld. Marcus Ingvartsen (overbelasting) kon niet voluit gaan. Nikos Karelis, die eerder op de week last had van stramme hamstrings, kon weer gewoon meetrainen met de groep. Net als Danny Vukovic, die vorige week het duel tegen Antwerp nog aan zich moest laten voorbijgaan.

STANDARD. Carcela hervat groepstraining

Bij Standard heeft Mehdi Carcela de groepstraining volledig hervat. De Marokkaanse vleugelspits was voorbije competitiewedstrijd tegen Club Brugge (1-1) uitgevallen met een dijblessure, maar is morgen tegen KV Mechelen beschikbaar. Standard mist dan wel de geschorsten Mpoku en trainer Sa Pinto.

STVV. Legear niet tegen Charleroi

Jonas De Roeck organiseerde gisteren vanwege de kou een indoortraining. In de sporthal naast het oefencomplex werd in tornooivorm gebasketbald, geminivoetbald en voetvolley gespeeld. Duidelijk is dat Jonathan Legear de match in Charleroi niet haalt. Hij ondervindt nog te veel hinder van een gekneusd onderbeen.

ZULTE WAREGEM. De Mets out voor Anderlecht

Gertjan De Mets zal niet kunnen spelen tegen Anderlecht doordat hij een verrekking aan de mediale band van de knie opliep. Ook Hamdi Harbaoui (geschorst) en Damien Marcq (klierkoorts) zullen er komende zaterdag niet bij zijn. Sander Coopman traint ook nog individueel door een blessure aan de adductoren. Onur Kaya (rug), Timothy Derijck en Julien De Sart zijn wel weer inzetbaar en trainen met de spelersgroep.