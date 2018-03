Wie ziek wordt tijdens vakantie, mag die vakantiedagen later inhalen

Wie tijdens zijn vakantie ziek wordt, kan die vakantiedagen binnenkort recupereren. De Europese regels verplichten ons land de huidige regeling bij te sturen. Nu verliest wie ziek wordt tijdens zijn vakantie die vakantiedagen. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vindt dat niet kunnen. “Dit zet de deur open voor misbruiken en conflicten.”

Op vraag van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) werken de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) aan een oplossing, schrijft De Tijd.

Door de nieuwe regeling zal wie een ziektebriefje kan voorleggen zijn vakantiedagen op een later moment kunnen opnemen. De vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn er nog niet uit wie de rekening moet betalen. De nieuwe regels leiden ertoe dat werknemers iets vaker afwezig zullen zijn.

Normaal moeten bedrijven tijdens de eerste maand ziekte het loon van een werknemer uitbetalen. Maar voor ziekteperiodes in vakanties zouden de werkgeversorganisaties graag hebben dat de overheid een uitkering betaalt. Of dat haalbaar is, wordt momenteel berekend.

“Geen sprake van”

Het NSZ vindt de aangekondigde maatregel onbegrijpelijk. “Ziek worden tijdens je vakantie, daar moet de werkgever financieel noch qua arbeidsorganisatie voor opdraaien”, aldus voorzitter Christine Mattheeuws. “Die maatregel zet de deur ook wagenwijd open voor misbruiken en conflicten tussen werkgevers en -nemers. Het zou eerst en vooral een prioriteit moeten zijn om zelfstandigen een solide bescherming te geven bij ziekte, want nu krijgen ze pas een uitkering na 14 dagen ziekte. Zijn zij tweederangsburgers misschien?”

Een dag ziekte kost 991 euro aan directe en indirecte kosten, zo blijkt uit onderzoek van HR dienstverlener Securex. “Er kan in ieder geval totaal geen sprake van zijn dat ondernemingen hier financieel voor opdraaien. Mocht de maatregel realiteit worden, moet de overheid hiervoor een uitkering voorzien. Ook op het vlak van arbeidsorganisatie zal de opschorting van vakantie omwille van ziekte voor veel problemen zorgen in kleine structuren.”