Negen doden door ongevallen op spoorwegovergang

Met 51 ongevallen waren spooroverwegen in 2017 gevaarlijker dan het jaar voordien. “De gejaagde mentaliteit laat zich maar niet aanpassen.” Vorig jaar vielen er negen dodelijke slachtoffers op de Belgische spooroverwegen. Het jaar voordien waren dat er vier.

“Alle ongevallen zijn te wijten aan het gedrag van de weggebruiker”, zegt Frédéric Petit van Infrabel in De Standaard. “Hoofdoorzaak is het niet respecteren van verkeersregels, zoals slalommen tussen de slagbomen. Daarnaast zien we almaar meer onvoorzichtig gedrag. Zo rijden mensen soms de overweg op, terwijl het duidelijk is dat ze er niet meteen weer af kunnen, omdat er voorin een file staat.”

Infrabel betreurt de negatieve tendens: “Mensen steken toch ook geen snelweg over, waar de auto’s voorbijrazen? Of de startbaan van de luchthaven? Dit is precies hetzelfde. En een trein kan niet stoppen. Ondanks de vele bewustmakingsacties laat de gejaagde mentaliteit zich maar niet aanpassen.”