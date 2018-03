De topdokter die getuigde op proces Hardy: “Niet verbaasd dat ze me levend willen villen”

De Vlaamse Parkinson Liga, die patiënten ver­tegenwoordigt, overweegt ernstig om haar samenwerking met dokter Chris van der Linden, lid van de medische adviesraad, stop te zetten. Op het ­proces tegen Renaud Hardy zei de neuroloog deze week dat er een link is tussen de medicatie van de moordenaar en zijn sadistisch gedrag. Reactie van de dokter: “Het verbaast me niet ten volle dat ze me nu levend willen villen.”