Beruchte gevangene valt vrouwelijke cipier aan, na onder meer Kim De Gelder

Gent - In de gevangenis van Gent heeft een beruchte gevangene gisteren tijdens het avondeten een vrouwelijke cipier aangevallen. Volgens onze informatie sloeg de 45-jarige Ringo De Witte een vrouwelijke ­cipier in het gezicht en schopte hij haar nadien herhaaldelijk tegen het hoofd. Enkele collega-cipiers kwamen tussen­beide. Twee van hen werden ­gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De Witte is een beruchte West-Vlaamse crimineel die erom bekendstaat zeer agressief te zijn tegenover het gevangenispersoneel en andere gedetineerden. In 2012 verkocht hij Kim De ­Gelder enkele rake klappen in de gevangenis van oudenaarde. Amper een jaar later sloeg hij de hoofdgeneesheer van de gevangenis van Hasselt omdat hij niet de gevraagde medicijnen kreeg, wat hem in 2014 op nog eens tien extra maanden cel kwam te staan. De arts was toen twee weken arbeidsongeschikt door de vuistslag. In 2016 zat hij samen met onder anderen Salah Abdeslam in de gevangenis van Brugge, waarna hij overgeplaatst werd naar de Nieuwe Wandeling in Gent. Daar viel hij gisteren dus opnieuw iemand aan.