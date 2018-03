Hilariteit alom: als je niet wil vallen, passeer je deze gladde plek best niet

Het is koud, berekoud zelfs, en dat zullen de Londenaars geweten hebben. Eén hoekje op het einde van een straat had een erg gladde plek en daar durfden wandelaars wel al eens vallen. Tot grote hilariteit van de cameraman.

"Er zijn in totaal zo'n 30 mensen gevallen", zegt de onbekende man. "Maar hoe leuk ik het ook vond, na een uurtje te zitten kijken en lachen, heb ik wel de stad gebeld. Ik vroeg of ze zout wilden komen strooien maar kreeg de juiste persoon niet te pakken", klinkt het. "Ze zijn dan maar gekomen om een paar vuilbakken rond het hoekje te zetten, zodat niemand er nog zou passeren. Het was allemaal wel grappig, maar stel je voor dat een oudere persoon zichzelf zou pijn doen. Dat wilde ik niet op mijn geweten hebben."

Wie liever wil lachen met vallende mensen dichter bij huis, kan dat met dit filmpje uit Gent van enkele jaren geleden.