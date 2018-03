Is het rijk van Arsène Wenger helemaal uit bij Arsenal? “Het lijkt voorbij”

Al sinds 1996 zwaait Arsène Wenger de plak bij Arsenal. De 68-jarige manager heeft naar verluidt bij The Gunners nog een contract tot mei 2019 maar het rijk van de Fransman lijkt nu toch stilaan uit, nadat er voor een tweede keer op vijf dagen tijd kansloos werd verloren van het oppermachtige Manchester City. Nog meer dan de zware 0-3-cijfers was de reactie van het publiek een bewijs van de huidige malaise bij de club. De analisten zijn dan ook bikkelhard voor de legendarische coach: “Het lijkt voorbij.”

Er was het winterweer dat Londen momenteel in ban heeft maar dat was niet de enige verklaring voor de duizenden lege stoeltjes in het Emirates Stadium voor de komst van de ongenaakbare leider. Toen al na iets meer dan een halfuur de 0-3-eindcijfers op het bord prijkten, werd de sfeer ook grimmiger. De eigen aanhang nam trainer Arsène Wenger en de spelers stevig op de korrel. Door deze nederlaag staat Arsenal momenteel pas zesde, op tien punten van de vierde plaats die recht geeft op de Champions League en dat met nog slechts 10 wedstrijden te spelen.

Bekijk hier de drie (mooie) treffers van een wervelend Manchester City!

Arsène Wenger werd drie keer kampioen in zijn eerste acht seizoenen, maar in de volgende dertien moesten de fans zich hoogstens tevreden stellen met de FA Cup en/of de Community Shield. Hoe groot zijn verdienste ook is bij de Londense club, na 21 jaar lijkt het rijk van de Fransman nu definitief uit. Dat stelden ook de analisten vast.

Berusting bij de fans

“Het ergste is nog de onverschilligheid bij de Arsenal-fans: vorig seizoen waren ze nog woedend, nu reageren ze haast gelaten”, stelde analist Jamie Carragher vast. “Er waren er wel een paar boos op het einde maar er is vooral berusting.”

“Zeer weinig Arsenal-fans willen Wenger nog als manager, vanavond voelde aan als het einde. Toen ik zelf nog speelde (van 1996 tot 2013 bij Liverpool, red.) was hij een legende, als je hem zag was het “wauw”... Maar nu hebben ze verandering nodig: op dit moment is het gewoon niet goed genoeg. Het is tijd om de handdoek te gooien.”

“Arsenal kan enkel de situatie nog keren door als bestuur en trainer samen naar buiten te komen en aan te kondigen dat Wenger in de zomer vertrekt. Dan kan hij nog een waardig afscheid krijgen als ‘één van de beste trainers in de geschiedenis van de Premier League’. Maar het is duidelijk dat er iemand anders moet komen om de ploeg een nieuwe richting uit te sturen.”

Nog nooit zo slecht

Martin Keown maakte als speler zelf de hoogdagen van Wenger mee, maar ook hij was vernietigend in zijn analyse: “Het werd voor Wenger een verdrietige avond, het lijkt voorbij. Spelers hebben te lang in een comfortzone gezeten in dit team. De wil om te winnen ontbreekt, die problemen zijn er al het hele seizoen. Ze zeiden altijd dat Arsenal leek op Brazilië maar ik weet niet op wat het nu lijkt. Ik denk niet dat ik Arsenal zo slecht heb zien spelen sinds coach Terry Neill in de jaren tachtig vertrok. Het was een erg droevige avond.”

“Nu wordt de persconferentie voor Arsene bijna belangrijker dan de eigenlijke wedstrijd” , vervolgde Keown. “Ik denk echter niet dat hij zelf zal opstappen, het wordt nu afwachten of deze spelers nog alles willen geven voor Arsene Wenger.”

Wenger: “Een behoorlijk sterke prestatie”

Ondanks de schrijnende nederlaag koos Wenger ervoor om achteraf zijn spelers te prijzen. “Dit komt hard aan maar ik denk dat de spelers vandaag een behoorlijk sterke prestatie hebben neergezet, helaas hadden we zwak verdedigd”, was de analyse van de geplaagde coach. “Wat we nu moeten doen is samen blijven, ons concentreren en nog harder werken om het vertrouwen terug te krijgen.”

Wenger staat meteen weer voor zeven cruciale dagen: zondag moét er gewoon gewonnen worden van Brighton, donderdag trekt Arsenal naar Italië voor de topper tegen AC Milan in de 1/8e finales van de Europa League.