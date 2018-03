"Er is geen reden om de huwelijken uit 'Blind Getrouwd' te annuleren"

Het college van procureurs-generaal ziet geen enkele reden om de huwelijken uit het populaire tv-programma ‘Blind Getrouwd’ of die uit de Franstalige versie ‘Mariés au premier regard’ te annuleren. Dat schrijft Sudpresse vrijdag. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) had het college in het najaar gevraagd een standpunt in te nemen voor alle gerechtelijke arrondissementen in het land.

De minister werd in september in de Kamer op de rooster gelegd over het concept van ‘Blind Getrouwd’. In dat VTM-programma brengt een team van experten een aantal alleenstaande mannen en vrouwen samen. De koppels moeten meteen trouwen en na verloop van tijd beslissen of ze getrouwd blijven, of er de brui aan geven.

De minister verklaarde toen dat dat “een verkeerd beeld kan geven van het instituut van het burgerlijk huwelijk, dat de uitdrukking is van de wens om een duurzame leefgemeenschap te creëren”. “Het huwelijk is geen zoekinstelling of testfase.” Geens was niet de enige die er zo over dacht: De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, Olivier Maingain, weigerde zelfs zo’n huwelijk te voltrekken nadat hij zich tot het parket van Brussel had gewend. Geens vroeg het college van procureurs-generaal daarop om voor alle gerechtelijke arrondissementen in het land een standpunt in te nemen.

Geen annulatie

Dat heeft nu een oordeel klaar. Het college meent dat er geen reden is om de huwelijken te annuleren, maar dat moet geverifieerd worden of de wet op de exploitatie van huwelijksbureaus uit 1993 gerespecteerd wordt, legt Geens uit aan Sudpresse. Het huwelijksbureau in deze is dan de televisiezender.

Het dossier is daarom doorgespeeld aan minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V): het wettelijk kader waarbinnen huwelijksbureaus moeten opereren, is zijn bevoegdheid. Huwelijksbureaus moeten onder meer een contract voorzien waarin duidelijk bepaald is dat de ondertekenaar zeven werkdagen bedenktijd heeft waarbinnen geen enkele betaling geëist kan worden.