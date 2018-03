Yannick Carrasco officieel voorgesteld bij zijn nieuwe Chinese club

Yannick Carrasco is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen in de Chinese Super League, dat vrijdag op gang wordt getrapt. Zijn nieuwe club Dalian Yifang komt zaterdag in actie, op bezoek bij Shanghai SIPG. De aanvaller werd vrijdagmiddag voorgesteld voor de Chinese pers, Carrasco neemt bij Dalian rugnummer 10, net zoals bij Atlético.