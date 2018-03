Al drie jaar verboden, maar afvalvermalers zijn toch te koop op Batibouw

De verkoop van afvalvermalers is in ons land al drie jaar verboden. Toch staat op bouwbeurs Batibouw een verkoper met een reclameposter die zegt dat de toestellen weer toegelaten zijn, zo stelde Radio 2 ter plaatse vast. “Ons geduld is op”, reageert de overheid. “Ze zijn wel degelijk verboden.”

Afvalvermalers bestaan in twee soorten. De droge vorm, waarbij voedselresten droog vermalen worden en opgevangen worden in een citerne, is toegelaten op voorwaarde dat de citerne daarna naar een verwerkingsinrichting gebracht wordt.

Anders is het met de tweede soort: de natte afvalvermalers. Dat is een toestel dat onder de wasbak gemonteerd wordt om etensresten te vermalen en die meteen in de riolering doet belanden. Dat is slecht voor de rioleringen in ons land en kost de overheid elk jaar 3 miljoen euro aan herstellingen. Dus werd in een Koninklijk Besluit uit 2015 vastgelegd dat ze niet gebruikt mogen worden in België.

Groot was de verbazing van Radio 2-programma De Inspecteur toen een reporter op Batibouw een reclameposter zag waarop “nieuw toegelaten” stond. Daarmee liet het bedrijf uitschijnen dat het sinds kort weer mag om de toestellen te verkopen en te gebruiken. Maar dat is niet het geval, reageerde de overheid in het programma.

“We zijn bij hem langsgegaan op Batibouw”, zegt Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid. “Hij zei toen dat hij de vermalers niet meer verkoopt.” De reclameposters waren plots verdwenen. “Maar we weten dat hij gewoon doorgaat met de verkoop, onder meer via zijn website.”

Dat de verkoper het toch blijft proberen, noemt de overheid puur winstbejag. “Consumenten worden bewust misleid door hen toestellen te verkopen die niet mogen worden gebruikt. Ons geduld is ondertussen op. We gaan een pv opstellen met alle vaststellingen en er komt ook een fikse boete. Het dossier maken we ook over aan het parket. We nemen dit heel serieus.”