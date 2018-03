Student onder invloed op het nippertje gered na val in ijskoude Dijle

Leuven - Een 18-jarige student mag van geluk spreken dat hij alleen zijn schoenen kwijt is na een nachtelijke val in het ijskoude water van de Dijle in Leuven. Hij dankt zijn leven aan enkele bewakingsagenten die toevallig in de buurt waren.

De student, die te diep in het glas had gekeken, was omstreeks 2 uur vrijdagochtend ter hoogte van de Tervuursevest in de Dijle beland. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Hij slaagde er niet in om op eigen kracht opnieuw uit het water te komen. Gelukkig voor hem hoorden enkele bewakingsagenten van de universiteit hoe de student zichzelf probeerde te redden. Met een beetje hulp slaagde hij daar dan toch in. Het onderkoelde slachtoffer had geen schoenen meer aan, maar wilde toch naar huis. Voor de zekerheid werd hij echter toch over gebracht naar het UZ Gasthuisberg.

Gewonden

Door het koude weer was het in Leuven voor een donderdagnacht bijzonder rustig. Het aantal klachten van geluidsoverlast, dat op donderdagnachten gewoonlijk piekt, lag dit keer dan ook zeer laag. De patrouilles moesten een paar keer tussenkomen voor vechtpartijen tussen groepjes feestvierders in het uitgaanscentrum. Daarbij vielen enkele gewonden.

Het aantal meldingen van dronken personen die op straat ronddoolden of werden aangetroffen, was op minder dan één hand te tellen. Een 17-jarige studente uit Tervuren die op een feestje te veel had gedronken, werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig-Hartziekenhuis. Het was een vriendin die de hulpdiensten verwittigde omdat deze nog amper op haar benen kon staan.