Spaanse lowcostmaatschappij boos: “Luchthaven Barcelona kan niet uitbreiden door Lionel Messi”

Luchthaven Barcelona El Prat is één van de drukste van Europa en wil in de toekomst nog meer uitbreiden, maar botst daar op een opvallende beperking. Volgens Javier Sanchez-Prieto, grote baas van de Spaanse lowcostmaatschappij Vueling, kan de luchthaven van Barcelona niet uitbreiden omdat… Lionel Messi vlakbij de luchthaven woont.

“Dit komt nergens anders in Europa voor”, vertelde Javier Sanchez-Prieto op een persconferentie. “Barcelona El Prat kan niet uitbreiden, omdat Lionel Messi vlakbij woont en er niet gevlogen mag worden over zijn huis in Castelldefels. We moeten dringend nadenken over de mogelijkheid om de wildgroei aan beperkingen voor het vliegverkeer in te perken”, klonk het. De mileubeperking geldt voor alle duidelijkheid niet enkel voor het huis van Messi, maar is van kracht over de hele regio.

Hier woont Lionel Messi: