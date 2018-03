Extreme stalker koos slachtoffers uit op feestjes en liet hen daarna niet meer los

Maldegem / Lochristi / Gent / Evergem - K.D.P. uit Maldegem is vrijdagochtend veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf voor een verregaande vorm van belaging en stalking. Omdat hij in 2014 al eens veroordeeld werd tot twee jaar cel met uitstel voor gelijkaardige feiten, moet de jongeman vier jaar naar de cel.

De twintiger uit Maldegem maakte de voorbije jaren meer dan tien slachtoffers, vaak jonge vrouwen die hij zag op een feestje of fuif. Zijn werkwijze was meestal dezelfde: hij begluurde zijn slachtoffers op feestjes, vroeg via 1207 hun gegevens op en liet hen vervolgens niet meer gerust. Hij maakte slachtoffers in onder meer Gent, Evergem en Lochristi, volgens hun advocaat maar “een fractie van het aantal werkelijke slachtoffers”.

Tientallen telefoontjes

K.D.P. wachtte zijn slachtoffers soms op aan hun werk, om vervolgens door de ramen naar binnen te staren en hen een onbehaaglijk gevoel te geven. Ook tientallen telefoontjes en sms’en naar zijn slachtoffers lieten een diepe indruk na bij hen.

De man kreeg in oktober 2014 al twee jaar cel met probatie-uitstel voor belaging en stalking van negen slachtoffers, maar leefde zijn voorwaarden niet na. Daardoor werd de twee jaar die hij toen kreeg nu ook omgezet in een effectieve celstraf. Voor de feiten die hij na 2014 pleegde, kreeg hij vrijdagochtend ook twee jaar cel.

Alles samen verdwijnt de man nu vier jaar achter de tralies, waar hij volgens de rechtbank “eens grondig moet nadenken en tot inkeer moet komen over zijn daden”. D.P. moet ook 5.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan verschillende slachtoffers.