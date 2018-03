Goedhartige man trakteert dakloze op etentje maar politie smijt hen buiten: “Jullie verstoren de rust”

Er gaat momenteel een hartbrekend filmpje het internet rond van Yossi Gallo. De Amerikaan liet zich donderdag van zijn beste kant zien door een dakloze man te trakteren op een etentje in McDonalds. Maar dat werd niet geapprecieerd door de politie. “Jullie verstoren de rust. Ik wil dat je nu weggaat.”

“Ik liep naar de Mcdonalds en zag een dakloze man zitten”, begint Gallo zijn verhaal. “Ik vroeg hem of hij honger had en kreeg een positief antwoord. Daarna besloot ik om de man te trakteren. God weet hoe lang hij al niks meer had gegeten”, gaat hij verder.

Maar toen de twee daar aankwamen, werd de politie verwittigd. Niet veel later kwam er een politievrouw langs die de dakloze man verzocht het gebouw te verlaten. “U vraagt andere klanten om geld en verstoort de rust. Ik wil dat je nu weggaat”, zei ze. Toen Gallo antwoordde dat hij helemaal niemand om geld had gevraagd, wilde de vrouw niet luisteren. Ze verzocht de dakloze persoon opnieuw om weg te gaan, terwijl die er beteuterd bij zat. “Jullie zijn echt niet te geloven”, antwoordde Gallo daarop. “Deze man heeft mij niet eens om eten gevraagd, ik heb het zelf voorgesteld.”

Wat Gallo ook zei, hij kreeg geen gehoor. Toen de politie ook hem verzocht om het gebouw te verlaten, was voor hem de maat vol. Hij stapte in zijn auto, riep de dakloze man en stelde voor om hem elders te trakteren. “Diep vanbinnen weten jullie dat wat je doet, verkeerd is”, riep Gallo nog waarna hij wegreed.

De manager van het McDonalds filiaal in South Carolina reageerde ondertussen op het hele incident. “Jammer genoeg heeft de dakloze man in deze video vroeger klanten lastiggevallen. Daarom belden we de politie om hem te laten weghalen.” Maar zijn uitleg werd niet gesmaakt en internetgebruikers zakten massaal af naar de facebookpagina van zijn McDonalds filiaal om een slechte rating te geven.