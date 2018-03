Wegen liggen er spekglad bij, hulpdiensten komen handen te kort

Kortrijk - Het regent ongevallen, slippartijen en valpartijen door de spekgladde wegen. Aanvankelijk stapelden de incidenten zich vooral op in de regio Kortrijk, maar de aanvriezende regen veroorzaakt ook in veel andere provincies problemen. Er zijn al tientallen ongevallen gebeurd en er werden heel wat valpartijen genoteerd. De hulpdiensten hebben de handen vol en de maximumsnelheid op de wegen is verlaagd.

De temperaturen in ons land komen vrijdag alweer amper boven het vriespunt uit. Het KMI spreekt dan ook van code oranje, want er valt heel wat winterse neerslag die in combinatie met de bevroren grond problemen veroorzaakt.

Kortrijk

Dat was het eerst voelbaar in de regio Kortrijk, waar door de aanvriezende regen tientallen ongevallen gebeurden. Vooral op de snelwegen was het problematisch. Door die vele ongevallen, in combinatie met de mensen die naar het ziekenhuis moeten door valpartijen op de spekgladde voetpaden, hebben de hulpdiensten hun handen vol. De brandweer van de zone Westhoek gaf te kennen al het mogelijke te doen om mensen zo snel mogelijk te helpen maar zelfs handen te kort te komen.

Het medisch rampenplan werd er dan ook afgekondigd voor de hele regio Kortrijk-Roeselare, zodat er extra ambulances gestuurd kunnen worden naar de talrijke incidenten.

Ook in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant regent het op veel plaatsen hard en is er sprake van ijzel door de bevroren ondergrond. De wegen zijn ook daar spekglad.

Hier vind je een overzicht van de ongevallen per provincie.

Maximumsnelheid op snelwegen verlaagd

Op vraag van de wegpolitie heeft het Vlaams Verkeerscentrum via de dynamische signalisatieborden de maximumsnelheid op de snelwegen verlaagd.

De maximumsnelheid op de snelwegen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen is verlaagd naar 70 km/u, in Vlaams-Brabant naar 90 km/u. In West-Vlaanderen is er een snelheidsbeperking tot 70 km/u op de A11 tussen Brugge en Knokke. Daar is er melding van heel wat slippartijen en ongevallen. In Brugge is die A11 in de richting van Knokke omstreeks 13.30 uur volledig afgesloten door de wegpolitie.

Op de meeste Vlaamse snelwegen waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum via de tekstborden de weggebruikers voor gladheid en ijzel. Volgens het Verkeerscentrum passen de meeste weggebruikers hun snelheid goed aan.

De bestuurder van een vrachtwagen verloor de controle over het stuur en belandde in de vangrail op de E17 in Sint-Niklaas. Foto: bfs

A11 afgesloten

Door het winterweer is de nieuwe autosnelweg A11 in beide richtingen afgesloten. Door de gladheid gebeurden er op korte termijn vijf ongevallen. Het bleef telkens bij blikschade, maar de politie besliste wel om de snelweg even af te sluiten. In beide richtingen werd het verkeer van aan de verkeerswisselaar in Zeebrugge tot in Knokke tegengehouden.

Er zijn nu strooiwagens over het wegdek aan het rijden. Van zodra zij gepasseerd zijn zal de snelweg weer opgesteld worden. “Dat gebeurt zowat op dit moment”, klinkt het bij de wegpolitie. “Het is belangrijk dat het zout ingereden wordt. Daarom zullen we weer verkeer doorlaten. Maar we manen iedereen uiteraard aan om zeer voorzichtig te zijn.”

De strooiwagens zullen langs de Natiënlaan doorrijden tot in Oost-Vlaanderen. Daar zullen ze rechtsomkeer maken. Het zout is nu eenmaal West-Vlaams eigendom.

“Ga de baan niet op”

Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum raadt iedereen aan erg voorzichtig te zijn op de weg. “Minder je snelheid en hou afstand. Je moet rekening houden met ijzel. Eigenlijk vermijd je best om de baan op te gaan. Zelfs op onze verkeerscamera’s zie je het ijs aanvriezen.”

Let op! Door een regenzone vanuit Frankrijk kunnen de wegen er zeer glad bijliggen. Die regen vriest immers meteen aan. Ja, ook op onze verkeerscamera op de #E17 in Aalbeke. pic.twitter.com/RYTsYa4PjB — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 2 maart 2018

“Winterse neerslag op een bevroren ondergrond zorgt ervoor dat de wegen in een snel tempo spekglad kunnen zijn”, waarschuwt ook Veva Daniels, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Weggebruikers moeten extreem voorzichtig zijn wanneer zij zich op de weg, fietspad of het voetpad begeven. Voetgangers en fietsers kunnen gevaarlijke slippartijen maken op ijsplekken. Aan chauffeurs wordt gevraagd om onmiddellijk hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden.”

“We doen er alles aan om de wegen ijsvrij te krijgen, maar in deze omstandigheden waarbij de regen het gestrooide zout wegspoelt en daarna onmiddellijk aanvriest is dat niet evident. Ook het bestrijden van deze vorm van gladheid is niet evident, verloopt eerder moeizaam en kan enige tijd in beslag nemen.”

Het Agentschap strooide afgelopen nacht al 800 ton zout in Vlaanderen en blijft strooien waar dat nodig is. “Wij raden weggebruikers aan om voor zij aan hun reis beginnen de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen.”

Gladde wegen en een hele reeks ongevallen door aanvriezende regen en #ijzel in het zuiden van West-Vlaanderen en in het westen van Henegouwen. pic.twitter.com/RLFwTA1hdB — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) 2 maart 2018

Sneeuw op komst

Na de moeilijke voormiddag lijkt er weinig beterschap op komt. Wel integendeel: het KMI verwacht tot 5 centimeter sneeuw. Dat zou de situatie alleen maar nog erger maken.

De avondspits dreigt dan ook lastig te worden. Rond 13.30 uur staat de filebarometer voor de Vlaamse snelwegen op 80 kilometer, wat een uitzonderlijk hoge waarde is voor dit moment.