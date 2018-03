Kortrijkse revelatie Yevhen Makarenko wordt nu al te goed genoemd voor België: “Ik kan mee bij Club Brugge”

KV Kortrijk verbaast. En dan wordt vooral gewezen naar de impact van Glen De Boeck en de goals van Teddy Chevalier. Dé revelatie bij KVK is evenwel de onbekende Yevhen Makarenko, in een mum van tijd de draaischijf op het middenveld. “En nu al te goed voor België”, heet het. Kennismaking met de Oekraïner Yevhen Makarenko (26), klaar voor hoger maar eenzaam in Kortrijk.