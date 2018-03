Uros Spajic kent het probleem van Anderlecht: “Overname zat ook in de hoofden van de spelers”

Anderlecht wist vorig weekend de eerste zege van het nieuwe jaar te boeken, al werd het nog even warm tegen Moeskroen: van 4-0 voor ging het plots naar 4-3. Paars-wit won uiteindelijk wel met 5-3 en toonde vooral in de eerste helft toch tekenen van beterschap. Anderlecht-verdediger Uros Spajic weet waar het probleem van Anderlecht de voorbije weken zat: “De overname van de club zat ook in de hoofden van de spelers”, vertelt hij in La Capitale.

“We wisten dat het belangrijk was om te winnen tegen Moeskroen. De supporters begonnen nerveus te worden, maar dat is normaal. We speelden de perfecte wedstrijd tot minuut 70, maar daarna betaalden we de fouten cash. Wanneer we te veel nadenken, roepen we de problemen over onszelf af.”

“De periode rond de overname van Anderlecht was wel geen makkelijke periode, ook niet voor de spelers. We wisten niet wat er te gebeuren stond en dat speelde in de hoofden van de spelers. Ook met de moeilijke transfermercato erbij. Iedereen en alles was negatief. Maar nu is alles vergeten. De nieuwe voorzitter (Marc Coucke, red.) heeft ons zondag gesproken en dat was belangrijk. We zagen dat ook met Teo, hij speelde weer op zijn niveau van vorig seizoen.”