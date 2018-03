“Mag Elisabeth Gyselbrecht haar vader nog graag zien? De daad is afschuwelijk, de dader niet”

Wingene - De advocaten van Elisabeth Gyselbrecht hebben in hun repliek begrip gevraagd voor de moeilijke positie van hun cliënte. Meester Els Gauquie omschreef André Gyselbrecht als een goed mens, die de slechtst mogelijke daad heeft gesteld. “De daad is afschuwelijk, de dader is niet afschuwelijk.”

In haar repliek verwees meester Gauquie naar een proces voor de correctionele rechtbank van Mechelen. Een man werd er tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn zus. “Die mensen hebben de rechtbank gesmeekt een rechtvaardige straf op te leggen, zodat ze met een vredig hart hun dochter op het kerkhof en hun zoon in de gevangenis zouden kunnen opzoeken”, verklaarde de advocate haar pleidooi voor een menselijke straf. “Mag Elisabeth haar vader nog graag zien? En als ze hem nog graag ziet, mag ze dan ook nog treuren om Stijn?”

Het openbaar ministerie was in zijn requisitoir vooral hard voor André Gyselbrecht. “Het is niet haar taak om een gloeiende hekel te hebben aan een beklaagde. Hoeveel mag je natrappen als OM?” De advocate van Elisabeth Gyselbrecht merkte op dat de procureurs de incestproblematiek bijna helemaal onder de mat veegden. “Waren de feiten ernstig? Ja. Was het eenmalig? Nee. Begreep hij de impact van zijn gedrag? Nee, hij noemde het zelfs een dom momentje.”

LEES OOK. “Ik walg van de hypocrisie. Men heeft van Stijn Saelens een gevaarlijke zot gemaakt en dat is hij niet”

André en Elisabeth Gyselbrecht stuurden naar eigen zeggen maandenlang aan op therapie voor Stijn Saelens. Volgens meester Gauquie stonden ze zelfs na het tweede misbruik zeker nog open voor behandeling. “Wanhoop zou plaatsgemaakt hebben voor hoop. We zouden hier niet gestaan hebben. De daad is afschuwelijk, de dader is niet afschuwelijk. Hij is een goed mens die de slechtst mogelijke daad heeft gesteld. Geef haar schuldige vader alstublieft een menselijke straf.”

Ook meester Luc Arnou pleitte dat zijn cliënte niet zomaar van kamp veranderd is. Ze hechtte onder andere geloof aan het verhaal van een Nederlandse vrouw, die beweert dat ze in Australië verkracht werd door Stijn Saelens. “Ze gelooft het verhaal van Anaïs niet om André plezier te doen en had eigenlijk besloten om het voor zichzelf te houden.” De advocaat van Elisabeth Gyselbrecht meent dat ook negatieve kanten van Stijn Saelens benoemd moeten kunnen worden, zonder hem daarom helemaal zwart te maken.

Ten slotte kwam de rol van enkele beklaagden nog aan bod. Zo houdt ‘Roy’ Larmit vol dat hij niets van het moordplan afwist. Volgens meester Arnou kunnen ook mensen die het bewust niet willen weten, toch veroordeeld worden als mededader. “Natuurlijk wist hij wel dat er iets niet koosjer was. Bewuste onwetendheid is geen element om ervan tussenuit te geraken.”

“Recht op onbezorgd leven”

“Als dit proces gevoerd is, als het stof neergedwarreld is, hebben de vier kinderen van Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht het recht om vergeten te worden. Ze hebben het recht op een onbezorgd leven.” Dat heeft Rik Demeyer, de voogd ad hoc van de kinderen van Elisabeth Gyselbrecht, vrijdag gezegd op het proces.

“Ik was hier in de rechtszaal aanwezig toen de haast hagiografische film over André Gyselbrecht werd vertoond door de verdediging. Maar André Gyselbrecht heeft een kapitale fout gemaakt: hij heeft ervoor gekozen om Stijn te laten doden én hij heeft ervoor gekozen om er dan jaren over te liegen. En dat heeft bij de kinderen onherstelbare schade aangericht”, aldus Demeyer.

“Die kinderen hebben nu recht op anonimiteit. En neen, meester Damen, ze moeten daarom hun achternaam niet veranderen zoals u suggereerde. Ze zijn trots op hun achternaam. Maar deze zaak heeft hen opgezadeld met een enorme rugzak. Wie denkt dat alle wonden intussen geheeld zijn, slaat de bal compleet mis”, zo klonk het nog.