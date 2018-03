Eerste vliegtuigen van Air Belgium geleverd in Zaventem (al is er wel nog wat werk aan)

De twee vliegtuigen waarmee luchtvaartmaatschappij Air Belgium eind maart of begin april haar operaties hoopt op te starten, zijn geland op Belgische bodem. De beide Airbus A340’s zullen op Brussels Airport worden afgewerkt, alvorens te verhuizen naar Charleroi.

De vliegtuigen zijn dus niet op Charleroi Airport geland, van waaruit Air Belgium eind maart zijn vluchten naar Hongkong hoopt te organiseren, maar wel op Brussels Airport. De toestellen zullen daar eerst afgewerkt worden, zo luidt het. Zowel de binnen- als de buitenkant moet nog de “branding” van Air Belgium krijgen.

Vlieglicentie

De eerste twee vliegtuigen van Air Belgium (met registratiecodes OO-ABA en OO-ABB) werden midden februari ingeschreven in het Belgische luchtvaartregister. Ook het tweede vliegtuig wordt eerstdaags in België verwacht.

De luchtvaartmaatschappij verwacht dat haar vlieglicentie nu snel zal volgen. “Eens de vliegtuigen in ons land zijn, worden ze beide onderworpen aan de laatste technische controles - meteen ook de laatste fase in het bemachtigen van de licentie”, klinkt het. Nadien zal er meer informatie komen over vliegschema, ticketprijzen, enz. Topman Niky Terzakis had eerder gezegd de vlieglicentie voor eind februari te verwachten.