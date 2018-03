Transgenders worden systematisch ondervraagd door politie in Wallonië: “Geen wettelijke basis”

Sinds de nieuwe transgenderwet op 1 januari in werking trad, zijn verschillende transgenders door de politie verhoord. Dat zegt LGBTI-organisatie Çavaria. De betrokkenen kregen bijvoorbeeld erg persoonlijke vragen over hun lichaam. Samen met enkele Waalse en Brusselse tegenhangers vraagt de organisatie minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om actie te ondernemen.

Sinds begin dit jaar zijn in Wallonië al verschillende transgenders naar LGBTI-organisatie Arc-en-Ciel Wallonie getrokken met klachten. Ze getuigden dat ze door de politie zijn opgeroepen voor verhoor, vlak nadat ze zich hadden aangemeld voor een geslachtsregistratiewijziging.

De betrokken personen gaven aan dat ze erg persoonlijke vragen moesten beantwoorden, omdat de politie hun “motivatie” voor de geslachtsverandering wilde controleren. Het ging dan om vragen als ‘hoe lang ben je al zo? ‘ of ‘welke medische ingrepen onderging je? ‘. “Vragen die niks te maken hebben met het vrijwaren van de openbare orde en indruisen tegen de zelfbeschikking over je genderaanduiding, die het uitgangspunt is van de nieuwe wet”, zegt Çavaria. “De aard van de vragen heeft geen wettelijke basis. Transgenders worden behandeld als potentiële fraudeurs en moeten vertrouwelijke details over hun leven en lichaam toevertrouwen aan agenten met weinig of geen training in de materie”, klinkt het.

Samen met Arc-en-Ciel Wallonie, RainbowHouse Brussel en Genres Pluriels roept Çavaria minister Geens op perk en paal te stellen aan die praktijken. “Of er verhoor nodig is moet per aanvraag apart bekeken worden en enkel op grond van ‘toetsing van de openbare orde’“, klinkt het.

Tot nog toe bleven de klachten beperkt tot de gerechtelijke arrondissementen Luik, Henegouwen en Luxemburg. In Vlaanderen zijn er voorlopig geen gelijkaardige getuigenissen. Volgens Çavaria bestaat in Luik een richtlijn voor lokale politiezones, dat ze transgenders systematisch moeten ondervragen voor een geslachtsregistratiewijziging. Het parket van Luik zou intussen toegezegd hebben om de richtlijn te wijzigen.