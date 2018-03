Franse ambassade in Burkina Faso aangevallen door gewapende mannen

In Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, is vrijdag een aanval bezig tegen de Franse ambassade en het Institut Français. Dat blijkt uit een bericht op de Facebookpagina van de ambassade. Er wordt opgeroepen om binnen te blijven.

Volgens ooggetuigen stapten vijf gewapende mannen uit een voertuig en openden ze het vuur op voorbijgangers, alvorens naar de Franse ambassade te trekken. Andere getuigenissen maken gewag van een ontploffing vlakbij de algemene staf van het leger en het Institut Français, op ongeveer een kilometer daarvandaan.

In augustus vorig jaar kwamen bij een aanslag op een restaurant in Ouagadougou een twintigtal mensen om het leven. Burkina Faso ligt in West-Afrika en grenst aan de Sahel, waar met al-Qaida verbonden terroristische groeperingen zich schuilhouden. In januari 2016 vielen islamitische extremisten ook al een populair restaurant in de Burkinese hoofdstad aan. Daarbij vielen toen 29 doden.