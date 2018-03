Dagenlang in de vrieskou aan school gekampeerd, maar nu blijkt dat dat nergens voor nodig was

Grimbergen - Het is de tientallen ouders die bijna een week hebben staan klappertanden aan de Vrije Basisschool Prinsenhof in Grimbergen gelukt om hun kinderen in te schrijven. Alleen, dat kamperen aan de poort bleek uiteindelijk nergens voor nodig.

Alleen maar gelukkige ouders aan basisschool Prinsenhof in Grimbergen. Iedereen heeft zijn zoontje of dochtertje kunnen inschrijven voor volgend schooljaar. Al heeft het moeite gekost, dat wel. Vier of vijf nachten kamperen bij vriestemperaturen.

Om dan te beseffen dat het eigenlijk allemaal niet echt nodig was. “Ik ben donderdagochtend om 7.15 uur. aangekomen aan de school en had het nummer 33. In totaal waren er 39 plaatsen. Mijn kind is dus ingeschreven, zonder te kamperen”, zegt een Grimbergse vader.

Isabelle Verbruggen stond zaterdag als eerste aan de schoolpoort. “Ik wist van de voorbije jaren dat heel wat ouders er niet in slaagden om hun kind in te schrijven. Dus nam ik het zekere voor het onzekere. En het is gelukt, dat is het enige wat telt”, zegt ze.

Perrine Roberti Lintermans woont vlak bij de Vrije Basisschool Prinsenhof maar zij en haar man hebben toch ook afwisselend gekampeerd. “Er was een lijst met namen van ouders die er waren. In volgorde van aankomst. Elk uur tussen 6 en 22.30 uur werden de namen afgeroepen van de kinderen die moesten worden ingeschreven. Wie er niet was, werd van de lijst geschrapt. Het is zwaar geweest, ja. Zeker door de extreme koude. Maar ik ben blij dat we het gedaan hebben. Omdat ons kind nu naar de school kan die we zelf gekozen hebben. Ik heb gehoord dat er plaatsen over waren, maar dat kan je vooraf niet voorspellen natuurlijk. Het was overigens wel gezellig daar bij het kampvuur. En nu kennen we de ouders van de kinderen die bij ons kindje in de klas zullen zitten. Ja, het schept een band, zo kamperen aan de schoolpoort”, zegt Perrine.

Schepen van Onderwijs Patrick Vertongen (CD&V) bevestigt dat er tegen volgend jaar een nieuw systeem komt zodat kamperen niet meer nodig zal zijn om een kind in te schrijven.