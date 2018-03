Everton moet Eliaquim Mangala (ex-Standard) de rest van het seizoen missen

Verdediger Eliaquim Mangala zal dit seizoen niet meer voor Everton in actie komen. Dat bevestigde coach Sam Allardyce vrijdag op de persconferentie, een dag voor de competitiewedstrijd bij Burnley. De Fransman kampt met een zware knieblessure.

“Het is hoogst onwaarschijnlijk dat we dit seizoen nog een beroep op Mangala kunnen doen”, legde Allardyce uit. “We hebben zijn knie onderzocht en die bleek er ernstiger aan toe dan gedacht.”

De 27-jarige Mangala wordt vanaf eind januari door Manchester City verhuurd aan Everton. Vorig seizoen verhuurden de Citizens hem ook al, toen aan Valencia. De Congolese Fransman zette zijn eerste voetbalstappen in België bij achtereenvolgens de jeugdteams van provincieclubjes Lustin, Wépin en UR Namen. Bij Standard (2008-2011) debuteerde hij vervolgens in het eerste elftal. Mangala speelde uiteindelijk 99 officiële wedstrijden voor de Rouches en won er een titel en een beker. Via FC Porto (2011-2014) belandde hij in de zomer van 2014 bij Manchester City.