Marc Coucke en Perrigo krijgen steeds meer boze aandeelhouders op hun dak

Alleen al in de maand februari kregen Perrigo en Marc Coucke er twee claims bij. Sinds het jaarbegin staat de teller op vijf.

Het nieuwste jaarverslag van Perrigo omvat een lijvige sectie ‘securities litigation’. Daaruit blijkt dat het schadeclaims blijft regenen tegen Perrigo, de Amerikaanse eigenaar van Omega Pharma en Marc Coucke. Coucke wordt gemeld als voormalig bestuurder van Perrigo.

De nieuwste procedures stellen dat Perrigo, ex-ceo Joseph Papa, voormalig financieel directeur Judy Brown en ex-directeur en ex-bestuurder Marc Coucke onjuiste informatie verstrekt hebben. Meestal in verband met de waardering van Omega Pharma en de integratie van Omega Pharma in Perrigo. De procedures gaan ook over mogelijke prijsafspraken in de markt van generische geneesmiddelen en de manier waarop sommige bestanddelen in de boeken werden opgenomen.

Coucke en Perrigo kijken aan tegen procedures in de VS én Israël waar Perrigo eveneens beursgenoteerd is. De procedures gaan al een poosje zijn gerechtelijke weg. Ze zijn evenwel niet de grootste zorg van Marc Coucke. Dat is de arbitrageprocedure die Perrigo heeft aangespannen tegen zowel Coucke als Waterland Private Equity. Perrigo eist maar liefst 1,9 miljard euro.