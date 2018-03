Koppel uit Vosselaar na 18 uur file: “Eindelijk weer onderweg”

Vosselaar - Debbie Verstraeten (35) en Jurgen Heyvaerts (42) zijn eindelijk opnieuw onderweg richting Alicante, in Spanje. Het koppel uit Vosselaar stond donderdag liefst 18 uur in de file nadat de snelweg ter hoogte van Montpellier was dichtgesneeuwd. “Filevrij rijden is het nog niet, maar in vergelijking met wat we gisteren hebben meegemaakt is dit al een pak minder stresserend.”

Normaal gaat het koppel altijd met het vliegtuig naar het huisje van de ouders van Debbie, in het Spaanse Alicante aan de Costa Blanca. Maar dit jaar wilden ze er een leuke roadtrip van maken én wat geld besparen: péage en brandstof inbegrepen zou de reis hen zo’n vijfhonderd euro minder kosten, want ze zouden dan ter plaatse geen auto moeten huren. Maar het zouden wel vijfhonderd zuurverdiende euro’s worden. Door de hevige sneeuwval moest het koppel, een zelfstandig schilder en een voedingsconsulente, in het zuiden van Frankrijk de autosnelweg verlaten. Om vervolgens 18 uur in de file te staan. Ze moesten de nacht in de auto doorbrengen en moesten extra truien aantrekken tegen de koude.

Debbie en Jurgen in de sneeuwfile. Foto: rr

“Door lang rond te bellen hebben we uiteindelijk een hotel gevonden waar we donderdagnacht konden doorbrengen”, vertelt Debbie. “Vanochtend (vrijdag, red.) zijn we om 8 uur opnieuw vertrokken. We naderen nu de grens met Spanje. De temperatuur stijgt stilaan, en door een hevig onweer afgelopen nacht is de sneeuw grotendeels verdwenen. De zon schijnt zelfs!”

Toch heeft het koppen nog zo’n 800 kilometer te doen. “En we hebben ondertussen al terug in de file gestaan. Er zijn nog veel vrachtwagens op de baan en er zijn ook al ongevallen gebeurd. Maar we verwachten dat het vlotter zal gaan eens we op de Spaanse snelwegen zijn”, aldus Debbie. “Als alles goed gaat, komen we vanavond rond 17 uur à 18 uur aan. Dat zal dan een dag later zijn dan voorzien. Dan gaan we eerst wat boodschappen doen en daarna eindelijk genieten van onze vakantie. Volgende week donderdag komen we terug. Met het vliegtuig. Genoeg aangeschoven”, lacht ze.