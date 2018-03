Europa effent pad voor supersnel 5G-internet, tegen 2020

De Europese Unie staat een stap dichter bij de uitrol van supersnel internet. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben een politiek compromis bereikt over de vrijmaking van radiospectrum voor 5G tegen 2020.

De onderhandelaars raakten het donderdagavond eens over een aantal sleutelelementen van het telecompakket waarmee de Europese Commissie de uitrol van supersnel internet op het continent wil realiseren. Zo zijn afspraken gemaakt over de vrijmaking van radiofrequenties tegen 2020, over de toekenning van licenties voor 20 jaar om bedrijven meer investeringszekerheid te geven, en over een nauwere coördinatie bij de procedures voor toekenning van radiofrequenties.

“We leggen de fundamenten voor de ontplooiing van 5G over heel Europa. Dit is van essentieel belang, omdat tal van toepassingen, van zelfrijdende auto’s over slimme steden tot telegeneeskunde, geen ingang zullen vinden zonder topconnectiviteit”, zo begroette vicevoorzitter van de Europese Commissie Andrus Ansip het akkoord.