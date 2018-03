Vanhaezebrouck: “Ik weet niet of we Kara dit seizoen nog terug zien”

Anderlecht moet zaterdag op bezoek bij Zulte Waregem punten pakken wil het de achterstand op Club Brugge niet (nog) groter laten worden voor de start van de play-offs. Hein Vanhaezebrouck stelde vast dat de spectaculaire zege tegen Moeskroen deugd deed, maar toonde zich niet optimistisch over de terugkeer van de langdurig geblesseerden.

Kleine kern

Buiten de langdurig geblesseerden Kara, Najar en Onyekuru is iedereen fit in de selectie van Anderlecht, al zette coach Hein Vanhaezebrouck dat toch in het juiste perspectief: “Er zijn geen extra blessures, nee. Ik had opnieuw een groep van 17 spelers waaronder 3 doelmannen... Het is wat het is. Ik heb zelfs Sowah en Amusu niet naar de nationale beloften laten vertrekken omdat we ze misschien wel eens nodig kunnen hebben.”

Ook Olivier Deschacht zit weer in de selectie, na zijn tijdelijke verwijzing naar de B-kern speelde hij maandag al met de reserven. “Goed voor hem dat hij gescoord heeft. Hij is terug aan het trainen en is niet meer ziek”, ging Vanhaezebrouck daar slechts kort op in.

Geblesseerden

Van de geblesseerden staat Najar het dichtst bij een terugkeer, op Kara rekent de coach dit seizoen niet meer. “Najar evolueert het beste van de drie: hij zal zeker niet in het begin van de play-offs kunnen aantreden maar misschien kunnen we hem in de loop van die play-offs wel brengen. Onyekuru heeft nog enkele weken nodig, denk ik. Hoe dan ook zal hij bij Everton nog een laatste test moeten ondergaan om te zien of hij de revalidatie ook buiten kan hervatten.”

“Bij Kara heb ik na acht weken nog niet veel evolutie gezien. Ik weet zelfs niet of we hem dit seizoen nog terug zien, misschien moeten we zelfs iets meer doen... Het is normaal dat hij nerveus wordt, na een behandeling van twee maand is er amper beterschap en ook het WK komt in het gedrang. Voor Anderlecht is het goed dat een speler aan het WK deelneemt maar wij betalen hem wel en het zou spijtig zijn om hem niet in de play-offs te kunnen gebruiken maar dan wel op het WK bezig zien...”

Goede sfeer

De 5-3-zege tegen Moeskroen deed alvast deugd na de nederlagen tegen STVV en Oostende. “Een zege doet altijd deugd maar na twee nederlagen op rij hadden we toch nog eens een overwinning echt nodig”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar op training had ik al een ander, positief gevoel. Die drie tegengoals hadden we wel nog moeten vermijden maar de drie punten waren toch het belangijkste. Nu is ons doel om op een goede manier de laatste twee matchen van de reguliere competitie af te werken.”

“De drie goals van Teodorczyk kunnen hem - net als de hele ploeg - alleen maar helpen. Al was ook hij daarvoor al op training positief bezig en voelde hij zich ook beter. Over de invalbeurt van Markovic kan ik niet veel zeggen: hij speelde slechts 20 minuten mee en dat waren nerveuze minuten met de 4-2 en de 4-3... Hij heeft ook niet veel de bal gehad maar had wel één goede actie. Zijn versnelling hadden we echter ook al op training gezien, we moeten vooral geduldig zijn met hem. Wel dit: met Teo, Morioka en Markovic konden we de bal voorin wel niet bijhodden en misten we Pieter (Gerkens, red) om oorlog te maken voorin.”

Winterstage

Meteen na de slotspeeldag op 11 maart tegen Antwerp trekt Anderlecht vijf dagen op stage naar Spanje. “We gaan daar vooral aan de groepsgeest werken, we gaan zien wat we nog beter kunnen doen om de groep hechter en sterker te maken. Er zal teambuilding bij zitten, in combinatie met fysiek werk (droog) maar we gaan ook voetballen. We trekken naar ginder omdat we niet gehinderd willen worden door het weer en in goede omstandigheden willen werken. Jammer genoeg gaat dat in maart niet in België, in de zomer trek ik altijd graag naar de Ardennen, maar nu kan het hier zelfs nog.”

Tot slot wilde een journalist nog weten wat hij van de uitspraken van Marc Coucke over de wintertransfers vond. “Geen commentaar...”