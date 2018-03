Trump: “Handelsoorlogen zijn goed en gemakkelijk te winnen”

Brussel - Daags nadat hij heffingen op de invoer van staal en aluminium in het vooruitzicht had gesteld heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag in een tweet laten uitschijnen dat hij niet voor een handelsoorlog bevreesd is, integendeel.

“Wanneer een land (de VS) miljarden dollars aan het verliezen is aan handel met virtueel elk land waarmee het zaken doet, dan zijn handelsoorlogen goed en gemakkelijk te winnen”, zo hief de tweet aan. “Bijvoorbeeld, wanneer wij bij een bepaald land voor honderd miljard dollar onderdoen en zij worden er bijdehandser van, drijf er geen handel meer mee - wij zullen ruimschoots winnen. Het is gemakkelijk!”

Intussen heeft de Belgsiche premier Charles Michel gereageerd op de maatregel. Hij keurt de aangekondigde hogere invoerheffingen op staal en aluminium in de Verenigde Staten af. “Protectionisme is een vergissing”, verklaart premier Michel vanuit Senegal, waar hij op driedaags werkbezoek is.“Binnen de internationale handel hebben we meer samenwerking nodig”, reageert ook premier Michel. “Ik heb het niet over naïeve vrijhandel, maar over regels die voor iedereen gelden. Dit soort unilaterale stappen is nooit goed. Elk land dat ooit voor protectionisme heeft gekozen, heeft daar later de factuur voor betaald.”