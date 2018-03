Franck Berrier opnieuw niet in selectie KV Oostende

Voor de tweede week op rij zit Franck Berrier niet in de selectie bij KV Oostende. Dit keer weert trainer Adnan Custovic de Fransman voor het duel met AA Gent. Er wordt benadrukt dat het gaat om sportieve keuzes en dat Berrier zelf nog kansen zal krijgen om wel selecties af te dwingen op training op voorwaarde dat hij altijd 100 procent inzet toont. Over een eventuele ontbinding van zijn contract is nog geen beslissing genomen.