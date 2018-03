Axel Witsel begint nieuw seizoen in China meteen met doelpunt

Axel Witsel en Tianjin Quanjian zijn overtuigend aan het nieuwe seizoen in de Chinese Super League begonnen. Witsel en co wonnen met 0-4 bij Henan Jianye. De Rode Duivel nam in de toegevoegde tijd van de eerste helft het eerste doelpunt voor zijn rekening.

Na rust dikten de Franse spits Anthony Modeste (51. en 70.) en Sun (58.) de score verder aan tot 0-4.

Witsel en co gaan meteen aan de leiding in de Chinese Super League. Ze krijgen bovenin het gezelschap van Guangzhou R&F, dat verrassend de spectaculaire derby bij kampioen Guangzhou Evergrande (4-5) won. Shanghai Shenhua en Changchun Yatai ten slotte speelden 1-1 gelijk. De overige wedstrijden van de eerste speeldag vinden zaterdag en zondag plaats.

First goal in league ?????

First win away from home ?????

Clean sheet ???

Perfect way to open the new #CSL season ????????#TianjinQuanjian ???? pic.twitter.com/slpFLKLNkI