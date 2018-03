Massa ongevallen door spekgladde wegen: een overzicht per provincie

Het ijskoude weer en de aanvriezende regen eisen een zware tol in ons land. Vooral in West-Vlaanderen gebeurden er tientallen ongevallen, maar ook in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen liepen veel wagens schade op. De banen liggen er dan ook erg glad bij.

WEST-VLAANDEREN

Op de E17 in Rekkem ging een trucker in schaar toen hij begon te slippen. Zijn vrachtwagen belandde tegen de vangrail en een brugpijler. De man bleef ongedeerd. Niet veel later was het hetzelfde verhaal op de A19 in Moorsele, ook daar ging een truck in schaar tegen de vangrail. 200 meter verder in de richting van Kortrijk was het alweer prijs. Een studente verloor de controle over haar wagen en botste op een bestelwagen. Ook bij deze ongevallen raakte niemand gewond.

In de Stationsstraat in Moen bij Zwevegem raakten vrachtwagens de licht hellende straat dan weer niet boven. De strooidiensten moest er aan te pas komen vooraleer het probleem opgelost kon worden. In die straat belandde een terreinwagen ook tegen de gevel van een woning, er werd een klein gat onder de vensterbank geslagen.

In Zeebrugge ging rond 13 uur een vrachtwagen aan het slippen. Hij kantelde op het vak in de andere rijrichting op zijn zijkant. Enkele andere auto’s botsten tot overmaat van ramp ook nog eens op het gekantelde gevaarte. De bestuurder van de vrachtwagen, een West-Vlaming, raakte ernstig gewond en moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn cabine. De Caxtonweg werd in beide richtingen afgezet, wat voor de nodige verkeershinder zorgde.

Foto: jve

Door die vele ongevallen in West-Vlaanderen, in combinatie met de mensen die naar het ziekenhuis moeten door valpartijen op de spekgladde voetpaden, hebben de hulpdiensten hun handen vol. “Tussen 13 en 14 uur was het hier echt even een coup de feu”, klinkt het op de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Jan in Brugge. “Toen zijn er in een uur tijd tientallen patiënten binnen gekomen.” Het ging om mensen die vielen door de gladheid, zowel fietsers als voetgangers. Maar ook om slachtoffers van verkeersongevallen. Heel wat slachtoffers hadden een gebroken pols door de valpartij. Ondertussen is de grootste piek voorbij en is de rust teruggekeerd. De brandweer van de zone Westhoek gaf te kennen al het mogelijke te doen om mensen zo snel mogelijk te helpen maar zelfs handen te kort te komen.

Dorpstraat Bekegem. Foto: DJI

In de Dorpstraat in Bekegem ging een wagen uit de bocht waarop die in een garagepoort belandde.

De nieuwe autosnelweg A11 werd in beide richtingen afgesloten omdat op korte termijn vijf ongevallen gebeurden door gladheid op de baan. Het bleef telkens bij blikschade, maar de politie besliste toch om de snelweg even af te sluiten zodat strooiwagens ongehinderd hun werk konden doen. In beide richtingen werd het verkeer van aan de verkeerswisselaar in Zeebrugge tot in Knokke tegengehouden.

Van zodra de strooiwagens gepasseerd waren, werd de snelweg weer opengesteld. “Het is belangrijk dat het zout ingereden wordt. Daarom zullen we weer verkeer doorlaten. Maar we manen iedereen uiteraard aan om zeer voorzichtig te zijn”, zegt de wegpolitie. De strooiwagens zullen langs de Natiënlaan doorrijden tot in Oost-Vlaanderen. Daar zullen ze rechtsomkeer maken. Het zout is nu eenmaal West-Vlaams eigendom.

Foto: bfs

Op het strand ligt ondertussen een dun laagje sneeuw.

OOST-VLAANDEREN

De bestuurder van een vrachtwagen verloor de controle over het stuur en belandde in de vangrail op de E17 in Sint-Niklaas.

In Assenede staat de teller al op minstens vijf ongevallen. Het gaat onder meer om bestuurders die met hun wagen in de gracht belandden en iemand die tegen een duiker reed. Veelal lopen de wagens daar wat blikschade bij op.

Nog op de E17 richting Antwerpen knalde vrijdagmiddag een wagen van de politie tegen de vangrail.

Foto: Bert Foubert

Nog op de N16 in Temse botsten twee personenwagens, ook een vrachtwagen was betrokken bij het ongeval.

Foto: BFS

VLAAMS-BRABANT

Door het gladde wegdek slipte een wagen van de firma ISS, bestuurd door een dame uit Waanrode, op de Halensebaan in Sint-Joris-Winge en belandde in de rietpoel voor de woning van burgemeester Rudi Beeken. Vooraleer in de put te duiken ramde de wagen ook nog een afsluiting en een metalen hek van de buurman. De burgemeester was op dat moment niet thuis. Er vielen geen gewonden bij het ongeval.

Ondanks veel regen en de gladde wegen en voetpaden die daarmee gepaard gaan, lijken verder geen al te grote incidenten te gebeuren in Vlaams-Brabant. Op de Geldenaaksebaan in Heverlee kwamen wel een vrachtwagen en personenwagen in aanrijding met mekaar. Ook hier vielen geen gewonden.

Wel worden nog heel wat slip- of valpartijen gemeld, onder meer in Leuven en in de Noordrand van Brussel. Een 18-jarige studente uit Wilsele kwam op de spekgladde Grote Markt met haar fiets ten val. Het meisje raakte niet meer recht. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Omdat er tijdens de vaststellingen van het ongeval nog enkele fietsers tegen de grond gingen, werd de Grote Markt enige tijd afgesloten tot de strooidiensten hun werk hadden kunnen doen.

De Leuvens politie liet nog weten via hun sociale media dat ze tijdens dit weer met àl hun collega’s rekening houden. Veiligheid eerst.

Onze patrouillehond Cash trok speciale hondenschoentjes aan om zijn pootjes te beschermen tegen het bijtende strooizout. Zo zorgen we ervoor dat ook onze vierpotige collega's veilig hun werk kunnen doen. pic.twitter.com/yGRH4wqExp — Politie Leuven (@PolitieLeuven) March 2, 2018

ANTWERPEN

In de Hemelshoek in Berlaar is vrijdagnamiddag een wagen geslipt op het gladde wegdek. “De wagen kwam op zijn kant terecht en de bestuurster moest langs de achterkant bevrijd worden”, zegt Rudy Nuyens van brandweerzone Rivierenland. De vrouw raakte niet ernstig gewond. De strooidienst kwam meteen na het ongeval langs voor een laagje zout.

In Berlaar kwam een wagen op zijn kant terecht. Foto: BePr

Het is vrijdagavond rond 17 uur ook beginnen sneeuwen in Antwerpen. “Voorlopig zien we een typische Antwerpse avondspits”, zegt Peter Buryninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Eerder deden zich her en der al slippartijen voor. De wegen liggen er op sommige plaatsen effectief spekglad bij, ook omdat de neerslag het strooizout op sommige plaatsen heeft weggespoeld.”

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt dan ook: “Wees je er bewust van dat je deze avond mogelijk iets later op je bestemming aankomt. Pas je snelheid aan en houd voldoende afstand.” Op het volledige Antwerpse grondgebied geldt vanavond op de snelwegen een maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur.

LIMBURG

Ook de provincie Limburg deelt in de klappen. De wegen liggen er spekglad bij, en dat zorgt voor bijzondere taferelen.

WALLONIË

Wallonië deelt eveneens in de klappen. Op de snelweg A54 tussen Charleroi en Nijvel zijn vrijdagvoormiddag zeker drie ongevallen gebeurd. Meerdere automobilisten verloren de controle over hun voertuig door het gladde wegdek.

Een auto ging in de richting van Brussel over de kop. De bestuurder raakte niet gewond, maar is zijn hond verloren, die op de vlucht sloeg na het ongeval. Ook was er een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenwagen. In de andere richting verloor een bestuurder de controle en knalde tegen de middenberm.

Ook op de E42 gebeurde een ongeval ter hoogte van Gouy-lez-Piéton.