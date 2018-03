Dit onbewoond eiland staat te koop, en de buren spreken er Nederlands

Eens een zotte aankoop doen? Een onbewoond eiland, bijvoorbeeld. En waarom niet op Curaçao? Isla di Yerba: het linkt exotisch, maar ook duur. “Ergens tussen de 5 en 10 miljoen”, zegt Harry van Sambeeck van het immokantoor Caresto Top Houses.

Drie voetbalvelden groot. Vooral puur natuur. Geen huis, geen hut. Een onbewoond eiland. Letterlijk. “Maar daarom niet onbewoonbaar”, zegt Harry Van Sambeeck. “De koper kan hier makkelijk een tiental villa’s laten bouwen. Dat mag. Of je kan het eiland helemaal voor jezelf houden.”

Tot voor kort was het eiland in handen van een investeringsmaatschappij. Die ziet nu toch af van plannen om het eiland te ontwikkelen. Vandaar de verkoop. Met een vraagprijs tussen 5 en 10 miljoen. Harry van Sambeeck van het immokantoor Caresto Top Houses is zeker dat er interesse voor is. “Surf maar eens naar de siteprivateislandsonline.com. Daar zal je het aanbod van en de interesse voor privé-eilanden zien. Virgin-topman Richard Branson zette een beetje die toon met zijn Necker-eiland, waar de orkaan Irma helaas zo lelijk huishield.”

Isla di Yerba heeft iets exclusiefs. Dit is het laatste onbewoonde eiland van het Nederlands Koninkrijk waar nog op gebouwd mag worden. Het ligt in de Spaanse Water, een lagune aan de zuidoostkust van Curaçao. Het Spaans Water is bekend bij watersportliefhebbers: hier tref je de meeste zeilscholen en jachthavens van het eiland. “Isla di Yerba ligt vlak bij de kustlijn van Curaçao, amper 50 meter in zee”, zegt Harry Van Sambeeck.

Hij vertelt het in Nederlands. Want op Curaçao spreken ze Nederlands. “Dat is een van de attracties voor Nederlandse klanten. Maar ook Belgen kopen hier vaak een eigendom. Sinds kort komen er ook Duisters en groeit de interesse vanuit de VS. Maar we verwachten niet dat het eiland meteen verkocht wordt. Een luxevilla verkopen op Curaçao duurt een half jaar. Een eiland zal nog langer duren.”

Bekende buur

Vlak naast het eilandje Isla di Yerba ligt nog een piepklein eilandje. Daar staat mooie villa op, met aanlegsteiger en zwembad. “Dat eilandje is bewoond door de manager van een bekende Belgische artiest. Maar meer mag ik daarover niet verklappen”, zegt Harry van Sambeeck.

