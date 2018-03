Drukke avondspits nog niet voorbij: banen nog steeds spekglad, gestrande reizigers door meer dan 130 geschrapte vluchten

Door sneeuw en aanvriezende regen verliep de avondspits vrijdag nog tot laat in de avond erg moeizaam in Vlaanderen. Er stonden rond Brussel en richting Antwerpen ook na 21 uur nog files. Vooral ten oosten van de hoofdstad waren er veel problemen. Met meer dan 500 km file omstreeks 18 uur werd het zelfs de drukste avondspits van het jaar. Er gelden nog steeds snelheidsbeperkingen op de baan en op Brussels Airport werden intussen al 130 vluchten geschrapt waardoor reizigers massaal stranden.

“Vrijdag zijn we doorgaans al een zwaardere avondspits dan normaal gewend. Maar door de sneeuwval die noordwaarts over ons land trok, was het vanavond een extra zware avondspits”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Omstreeks 18 uur was er meer dan 500 kilometer file op de Vlaamse wegen. Vooral in de driehoek tussen Leuven, Brussel en Waver zat het verkeer muurvast. Alleen al op de Brusselse binnenring was er vier uur aaneengesloten file tussen Beersel en Waterloo. Op de buitenring ging het drie uur trager tussen Waterloo en Vorst.

Er zijn vooral veel problemen en hoge wachttijden op de Brusselse buiten- en binnenring. Vooral ten oosten van de hoofdstad, in de buurt van Hoeilaart, geraken veel wagens de hellingen niet op. Alle bestuurders worden opgeroepen ook deze nacht nog op te letten en hun snelheid aan te passen.

Een blik op onze filebarometer: een drukke dag, met tijdens de avondspits tot 250km file op de Vlaamse snelwegen.

We zijn intussen gelukkig voorbij de piek, maar heel wat weggebruikers zijn nu nog aan het aanschuiven richting weekend... pic.twitter.com/tGQpfhGabJ — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) March 2, 2018

Het verkeer in het centrum van Brussel zat vrijdagavond sinds 16.30 uur vast. Sneeuwval maakt dat de wegen extra glad waren. Tot 16.30 uur verliep het verkeer in Brussel vlot, daarna is het plots vast komen te zitten. Auto’s reden stapvoets of stonden op sommige plaatsen zelfs volledig stil. “Het lijkt erop dat iedereen op hetzelfde moment vertrokken is”, klonk het.

De strooidiensten waren vrijdag in Brussel al vier keer uitgereden, en blijven dat ook doen tot het stopt met sneeuwen.

Ook in de regio Gent kleurde de kaart donkerrood. In Antwerpen waren de files aanzienlijk, maar daar is dat minder ongebruikelijk op een vrijdagavond.

(lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Het winterteam van het Vlaams Verkeerscentrum (met onder meer de federale politie en het Agentschap Wegen en Verkeer) zit ook vanavond en vannacht nog paraat om de toestand op de voet op te volgen. Op de dynamische borden boven snelwegen wordt al sinds vanochtend gewaarschuwd voor ijzel en gladde wegen.

Vluchten geschrapt

Op Brussels Airport zijn vrijdagavond al 130 vluchten geschrapt door de sneeuwval. Dat meldt een woordvoerster van de luchthaven. Ook zijn niet alle pistes meer in gebruik, door de zichtbaarheid en gladheid, klinkt het. De luchthaven roept passagiers op om contact te nemen met hun luchtvaartmaatschappij alvorens naar de luchthaven te komen en om voldoende tijd uit te trekken om er te geraken.

Reizigers stranden massaal op de luchthaven en wachten op informatie. De wachtrijen zijn ondertussen ellenlang en via sociale media laten ze hun frustraties blijken. “De situatie is catastrofaal”, klinkt het onder meer.

Ook het busverkeer ondervindt hier en daar hinder. De Lijn laat via Twitter weten dat de dienstverlening in de buurt van Landen en Tienen ernstig verstoord is en dat in Vlaams-Brabant enkel nog hoofdassen gereden worden. Alle lussen via dorpen worden er afgeschaft.

update #Verstoring #VlaamsBrabant alle lijnen

Door het #winterweer

Worden enkel nog hoofdassen gereden, alle lussen via dorpen worden afgeschaft#delijn — De Lijn (@delijn) March 2, 2018

Gevaarlijk glad

Weerman Frank Deboosere schat dat er lokaal 1 tot 5 centimeter zal vallen. Het vriest nog altijd, dus de sneeuw zal blijven liggen en gevaarlijke toestanden veroorzaken. Het is sowieso nog enkele uren rekening houden met winterse ellende”, zegt weerman Frank Deboosere. “Ook komende nacht zullen er nog sneeuwbuien vallen. Daarna zal het opklaren. Maar omdat het gaat vriezen, kunnen de wegen er vrijdagnacht en vooral zaterdagochtend gevaarlijk glad bij liggen. ”, waarschuwt het KMI. “Het is dus aangeraden om je rijstijl aan te passen. Of beter nog: maak geen verplaatsingen als die niet dringend nodig”, zegt de federale politie.

(lees verder onder de video)

Video: STL

LEES OOK. Massa ongevallen door spekgladde wegen: een overzicht per provincie

Strooidiensten paraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeentelijke strooidiensten doen er alles aan om de wegen berijdbaar te maken, maar in omstandigheden waarbij de regen en de wind het gestrooide zout wegspoelen, is dat niet evident. Er werd sinds gisterenavond al 1.200 ton strooizout gebruikt.

“De afgelopen nacht hebben we preventief achthonderd ton zout gestrooid. We blijven de toestand op de voet volgen en zullen ook permanent strooien. Dat zal ook de komende nacht het geval zijn”, zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer.

In veel steden wordt pekel gebruikt om pleinen, trottoirs en fietspaden ijsvrij te krijgen. “Pekel werkt direct, dat is het grote voordeel”, zegt Myriam Dewaele, Netheidsambtenaar van de stad Mechelen.

(lees verder onder de foto)