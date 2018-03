José Mourinho: “Ibrahimovic waarschijnlijk aan laatste seizoen bezig bij United”

José Mourinho denkt dat Zlatan Ibrahimovic aan zijn laatste seizoen bezig is bij Manchester United, zo verklaarde de Portugese coach vrijdag tijdens de traditionele persconferentie naar aanleiding van de competitiewedstrijd van maandag tegen Crystal Palace.

“Dan wordt het voor hem een persoonlijke keuze om nog te blijven voetballen of te stoppen”, vertelde The Special One over zijn 36-jarige Zweedse aanvaller. “Hij heeft het recht om over zijn eigen leven en carrière te beslissen. Hij is een fantastische speler en enkel die verschrikkelijke blessure heeft kunnen verhinderen dat hij bij ons enkele schitterende seizoenen zou hebben. Hij beleeft een moeilijk seizoen. Hij is niet echt geblesseerd, maar voelt zich ook niet in staat om het team momenteel iets bij te brengen. Als hij terugkeert op het veld, wil hij er helemaal klaar voor zijn. Hij werkt hard en hopelijk brengt hem dat op het gewenste niveau.”

Na knieblessureleed van zes maanden maakte de Zweedse spits zijn wederoptreden bij de Mancunians in november. Eind december lag hij echter opnieuw in de lappenmand met alweer een kniekwetsuur. Sindsdien kwam hij niet meer in actie en wordt er volop gespeculeerd over zijn toekomst, die volgens sommige Britse media in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) zou liggen. Ook vorig seizoen waren er daaromtrent al geruchten. Het contract van Ibrahimovic op Old Trafford loopt eind dit seizoen in ieder geval af.

Ibrahimovic kwam na het EK van 2016 in Frankrijk over van Paris Saint-Germain. Op dat EK voerde hij met de nationale ploeg zijn laatste kunstjes op tegen de Rode Duivels. België won het beslissende groepsduel tegen Zweden met 0-1 dankzij een schicht van Radja Nainggolan. Ook zonder zijn voormalige aanvoerder is Zweden erin geslaagd een ticket voor het WK in Rusland te bemachtigen en nu dromen Zweedse supporters luidop van een comeback van ‘Ibra’ in Rusland. In de gespecialiseerde Zweedse pers bekende de spits eerder al de Zweedse nationale ploeg te missen.