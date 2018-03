Politie pakt exhibitionist op na incident in winkel, arrestatie krijgt nog een staartje

Antwerpen / Aalst - In een Antwerpse kledingzaak heeft een exhibitionist woensdag een medewerkster aan het schrikken gebracht. De man is opgepakt, en het verdere onderzoek bracht de politie leidde hen tot in Aalst.

Aanvankelijk werd de politie door enkele toeristen verwittigd omwille van een exhibitionist in een winkel. De man was zogezegd een kledingstuk gaan passen, maar kwam zonder broek uit het pashokje en toonde zich aan een medewerkster. Bij aankomst van de politie had hij zich al (met zijn broek aan) uit de voeten gemaakt.

Op basis van de persoonsbeschrijving van de winkelbediende kon later op de dag een verdachte geïdentificeerd worden op het perron van metrostation Groenplaats. De verdachte werd door het slachtoffer herkend. Na zijn arrestatie bleek de man 20 gram cannabis op zak te hebben. De man verklaarde dat hij kleine hoeveelheden cannabis aankocht voor eigen gebruik en voor kleinschalige verkoop. Dankzij de verklaringen van de exhibitionist kon het wijkonderzoeksteam achterhalen van wie de man zijn drugs kocht. Het spoor leidde de politie naar Aalst, waar een huiszoeking werd georganiseerd.