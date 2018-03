Jan Vertonghen is opnieuw fit, Alderweireld blijft revalideren

Tottenham-coach Mauricio Pochettino kan komende zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Huddersfield opnieuw rekenen op Jan Vertonghen. Dat maakten de Spurs bekend op Twitter. Vertonghen is hersteld van de enkelblessure die hij een tiental dagen geleden op training opliep. Toby Alderweireld blijft in de lappenmand. De centrale verdediger sukkelt nog steeds met een hamstringblessure.

Alderweireld maakte begin februari in de bekerwedstrijd tegen vierdeklasser Newport County zijn wederoptreden na meer dan drie maanden blessureleed. Maar nadien speelde de verdediger niet meer. Zijn hamstringblessure speelt sindsdien opnieuw op.

Achter de schermen lijkt echter ook de contractsituatie van de Rode Duivel de Spurs zorgen te baren. Tottenham zou volgens Engelse media Alderweireld een nieuw contract willen laten tekenen, maar voorlopig lijkt de verdediger niet geneigd dat te doen. Als er geen nieuwe verbintenis komt, is Alderweireld in de zomer van 2019 een transfervrije speler. Tottenham zou zijn contract eenzijdig met een jaar kunnen verlengen, maar dan komt er wel een opstapclausele vrij die zegt dat Alderweireld in de zomer van 2019 voor amper 25 miljoen pond (28,5 miljoen euro) weggekaapt kan worden.