Aalst - Van de tap naar de typemachine: na 26 jaar de plak te hebben gezwaaid in café Den Eekhoorn en café Bergenhof, heeft gepensioneerd cafébaas François Verhofstadt (69) zijn tweede bierboek klaar: een encyclopedie met 6.520 brouwerijen.

Vanaf de zestiende eeuw tot vandaag telde Aalst in totaal liefst 185 brouwerijen. Er is zelfs nog een bier van Aalsterse oorsprong dat vandaag op flessen van een halve liter wordt getrokken, al is de ...