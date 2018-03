Slachtoffer kreeg nieuwe tip over Bende van Nijvel: “Lid staatsveiligheid vroeg familie om niet naar Delhaize te gaan”

Aalst - David Van de Steen (41), die bij de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst zwaargewond raakte, heeft onlangs een nieuwe tip binnengekregen over de feiten van toen. Een toenmalige hooggeplaatste functionaris binnen de Staatsveiligheid zou volgens de nieuwe informatie zijn familie gevraagd hebben om niet naar de Delhaize van Aalst te gaan.

David Van De Steen was amper 9 toen de Bende van Nijvel zijn familie voor zijn eigen ogen doodschoot op zaterdag 9 november 1985. Hij was erbij toen zijn ouders en zusje het leven lieten in supermarkt Delhaize in Aalst. Ook zelf lag hij bijna een jaar in het ziekenhuis nadat hij geraakt werd door geweerschoten en tot op vandaag voelt hij nog steeds fysieke en ook mentale pijn.

De daders werden nooit gevonden, maar David hield zelf steeds zijn ogen en oren open om antwoorden te vinden op de vragen die dagelijks door zijn hoofd razen. Recent zou hij een nieuwe tip horen waaien hebben: een man van de staatsveiligheid waarschuwde een paar weken voor de feiten zijn familie uit Aalst om niet naar de plaatselijke Delhaize te gaan.

Het verhaal kwam van een familielid en zou door een politieagent bevestigd zijn. Het federaal parket zou de tip onderzoeken, maar vroeg niet naar de coördinaten van de bron. Van de Steen vraagt zich af of - gezien het onderzoek vorige maand naar het federaal parket is verhuisd - de hoop op een nieuwe dynamiek in het onderzoek terecht was.

Het federaal parket laat weten dat het betreurt dat de tip in de openbaarheid is gekomen.

Rechten slachtoffers

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel blijft bovendien in handen van Martine Michel, onderzoeksrechter in Charleroi. Ook daar heeft Van de Steen - die het dossier liever in Brussel behandeld ziet - vragen bij. Hij vindt nog steeds dat tips over de Bende van Nijvel niet ernstig worden genomen.

Van de Steen maakte de informatie overigens bekend na een vergadering van het federaal parket, waarop de nabestaanden door de slachtoffercel van het federaal parket worden geïnformeerd over hun rechten. “De bedoeling is niet om een stand van zaken te geven over het onderzoek, maar om de slachtoffers te informeren over hun rechten”, zei het parket daar gisteren over. De pers was niet welkom op het informatiemoment, dat vooral de nabestaanden moest informeren.