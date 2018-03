Club Brugge panikeert niet ondanks één zege in 2018: “Voetbal is beter dan voor de winterstop”

Club Brugge gaat zaterdag tegen Kortrijk op zoek naar de drie punten. Blauw-zwart smacht naar een overwinning, want het is geleden van 25 januari dat Club nog kon winnen - de enige zege tot dusver in 2018. Maar Ivan Leko panikeert nog niet. “Ons voetbal is nu beter dan voor de winterstop”, klinkt het.

“Naar onze mening is ons voetbal in 2018 beter dan in 2017”, vindt Club-coach Ivan Leko. “We verdienden enkele punten extra. Maar we hebben ze niet, dus moeten we dat accepteren. Je moet nu ook niet gaan rekenen voor die laatste 2 matchen, maar enkel de focus leggen op winnen tegen Kortrijk. Vanaf zondag kunnen we dan spreken over Sint-Truiden. Ik geloof dat we de kwaliteiten hebben om de drie punten thuis te houden zaterdag, en dat is het enige wat nu telt.”

Club gaat voor de Play-Offs niet op stage zoals het de afgelopen seizoenen wel deed. Een duidelijke keuze. “We hebben hier samen een tijdje geleden al voor gekozen. Een stage heeft voor- en nadelen: je kan nieuwe spelers via teambuilding sneller inpassen in de groep, maar je bent ook nog eens van huis weg. Momenteel hebben we er dus geen nood aan. We hebben de faciliteiten in Brugge om ons perfect klaar te stomen, in alle rust en op vertrouwd gebied”, aldus Ivan Leko.