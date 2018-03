Proximus lokt meer klanten en verhoogt omzet

Proximus kon in het voorbije jaar zijn klantenbestand en de omzet verhogen, ondanks de sterke concurrentie. “Orange is erg actief, maar ook Telenet is sinds de overname van Base zeer agressief in mobiele telefonie”, zegt topvrouw Dominique Leroy. Bovendien blijft het gedrag van de klanten veranderen.

Proximus kon meer klanten lokken dankzij de groei van het lagekostenmerk Scarlet en het aantal convergente klanten bij Proximus. Dat leidde tot een verhoging van het marktaandeel voor vast internet, digitale tv en mobiel. Over Scarlet gaf Leroy voor het eerst wat specifieke informatie vrij: het merk heeft een marktaandeel van 5,8 procent. “Veel hoger dan Orange”, benadrukte ze.

Dat alles resulteerde in “solide” financiële resultaten, aldus het bedrijf. De omzet op de thuismarkten steeg 1,1 procent tot 4,45 miljard euro. De onderliggende ebitda-winst (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg 1,5 procent tot 1,8 miljard euro. Netto hield de groep 522 miljoen euro, zowat evenveel als het jaar daarvoor.

Proximus zal dit jaar opnieuw zwaar investeren in zijn netwerken, kondigde Leroy aan. Dat is een noodzaak, want klanten verslinden steeds meer data. Het mobiele datavolume nam op een jaar tijd met 70 procent toe. Klanten bellen en sms’en minder via het Proximus-netwerk: 20 procent van de telefoongesprekken en 30 procent van de tekstberichten gaat volgens het bedrijf tegenwoordig via online apps.

Zou het in die context zin hebben om de schaal te vergroten en op zoek te gaan naar fusies in de sector? Eind vorig jaar waren er even geruchten - die officieel ontkend werden - dat KPN op overnamepad zou willen gaan onder de nieuwe CEO die daar in april start. Proximus werd genoemd als mogelijk doelwit. Leroy was daar vroeger al niet voor te vinden en is nog niet van mening veranderd, zo bleek vrijdag.

“Vandaag blijf ik vinden dat een fusie tussen KPN en Proximus heel weinig waarde kan scheppen”, zei ze. “Netwerken en dienstverlening zijn heel lokaal en ook op het niveau van content valt er weinig te doen”, aldus Leroy. “We hebben wel een aantal studies gedaan met KPN, los van enige fusie, om te kijken of we kunnen investeren in een gemeenschappelijk platform, maar we zijn nergens uitgekomen omdat onze vertrekpunten heel verschillend zijn.”