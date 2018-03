Standbeeld van Harvey Weinstein duikt enkele dagen voor Oscars op in Hollywood

Gevallen producer Harvey Weinstein zal niet present zijn op de Oscars van komende zondag, maar zijn aanwezigheid zal hoe dan ook wel gevoeld worden in Hollywood. Daarom besloot straatartiest Plastic Jesus donderdag een standbeeld te onthullen van Weinstein op een ‘Casting Couch’. Uiteraard een verwijzing naar de schandalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de filmindustrie die de afgelopen maanden aan de oppervlakte kwamen.

Foto: REUTERS

Het standbeeld, dat als officiële naam tevens ‘Casting Couch’ meedraagt, stelt een levensgrote Weinstein voor die in een badjas een Oscarbeeldje vasthoudt. Het kunstwerk werd neergezet op Hollywood Boulevard, dicht bij de locatie waar de Academy Awards zullen worden uitgereikt.

Plastic Jesus werkte niet alleen aan het beeld. Hij kreeg ook hulp van Joshua Monroe, een kunstenaar die reeds bekendstond voor zijn beelden van een naakte Donald Trump. In totaal hadden ze twee maanden nodig om het project volledig af te ronden. “Eens het schandaal rond Weinstein losbarstte, was het vrij logisch dat dat het grootste verhaal in Hollywood zou zijn dit jaar”, verklaarde hij. “Er zijn al geweldige reacties gekomen op dit beeld. Mensen zijn er zowel door geschokt als geamuseerd.”

In de afgelopen maanden hebben al meer dan zeventig vrouwen Weinstein beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder ook verkrachting. Tot op heden ontkent de producer alle aantijgingen. Niettemin werd hij reeds uit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences gezet en nam hij ontslag als lid van de raad van bestuur van The Weinstein Company. Samen met zijn broer had hij daar de touwtjes in handen. Even leek het erop dat het bedrijf zijn faillissement zou moeten indienen, maar donderdagnamiddag is aangekondigd dat het bedrijf zal worden overgenomen door een investeerdersgroep onder leiding van Maria Contreras-Sweet.

Foto: REUTERS