Wij deden de test: dit is de goedkoopste supermarkt in Vlaanderen

Colruyt beweert altijd dat ze de goedkoopste is. En dat blijkt ook uit deze steekproef. Los van de shampoo, waarvan ze een kleinere verpakking verkopen, hebben ze bij de A-merken telkens de laagste prijs. Maar ook bij groenten en fruit zijn ze prijsbrekers.

“Dat kunnen ze dankzij hun lage kostenstructuur”, zegt retailexpert Gino Van Ossel. “Stap de versafdeling van de Colruyt binnen en daarna die van pakweg de Delhaize, en je ziet het verschil zo. De ene kijkt naar de kosten, de andere meer naar beleving. Beide zijn een troef.”

Bij Test-Aankoop doen ze al langer prijsvergelijken en komen ze tot dezelfde vaststelling wat betreft A-merken en groenten en fruit. Bij hen scoren Aldi en Lidl wel beter wanneer het gaat over huismerken, omdat zij altijd de huismerken vergelijken, terwijl in onze test altijd voor de goedkoopste producten (en soms dus ook witte producten) gekozen werd.

Carrefour Express is duurste

Carrefour Express had niet alles in huis voor een volledige vergelijking, maar bleek wel duidelijk de duurste te zijn. “Wat op zich niet verrassend is”, zegt retailexpert Gino Van Ossel. “Carrefour Express is een buurtwinkel. Dat is geen concept om grote boodschappen te doen, maar wel een concept voor het gemak. Het is vlakbij, ze zijn open op zondag, ze zitten zeer centraal in steden. Dat gemak én die duurdere locatie betaal je. Om die reden liggen de prijzen van de Colruyt-buurtwinkel OKay ook ietsje hoger dan die van Colruyt. Terwijl het nochtans net dezelfde huismerken zijn.”

Hetzelfde geldt tevens voor Proxy Delhaize, de buurtwinkel van Delhaize die niet in deze test zit. Ook die zit qua prijs hoger dan de gewone of de AD Delhaize.

Volgens Van Ossel zijn die winkels wel populair. “Omdat ze bijvoorbeeld open zijn op zondag. Of voor wie iets vergeten is. Dan vind je het niet erg om ietsje meer te betalen.”

Nog opvallend: bepaalde prijzen leunen zeer sterk aan bij elkaar. “Water van een huismerk is daar een mooi voorbeeld van”, zegt Van Ossel. “Omdat dat een product is dat mensen vaak kopen, vergelijken ze de prijzen. Ben je daar veel duurder dan de concurrent, dan is dat een reden voor klanten om weg te blijven.”