Fellaini over enkele weken opnieuw speelklaar bij Manchester United, maar: “Ik weet zelf niet of hij bij ons zal blijven”

Manchester United kan over enkele weken weer op Rode Duivel Marouane Fellaini rekenen, zo maakte zijn coach José Mourinho vrijdag tijdens een persconferentie bekend.

‘Fella’ viel op 31 januari uit in het duel tegen Tottenham Hotspur en kwam sindsdien niet meer in actie voor de Mancunians. De middenvelder onderging een operatie aan de meniscus van de linkerknie. “Hij is nog een jonge speler en de operatie die hij heeft ondergaan, was niet al te zwaar”, aldus Mourinho. “Hij zal speelklaar zijn voor de laatste maanden in de Premier League, een eventuele kwartfinale in de Champions League en een eventuele halve finale in de FA Cup.” Mogelijk raakt Fellaini dus ook nog op tijd fit voor het oefenduel van de Rode Duivels van 27 maart tegen Saoedi-Arabië, de eerste van vier oefenpotten in de aanloop naar het WK van komende zomer in Rusland. Op vrijdag 16 maart maakt bondscoach Roberto Martinez daarvoor zijn selectie bekend.

Een heikel punt is het contract van onze dertigjarige landgenoot op Old Trafford. Dat loopt eind dit seizoen af en Mourinho zou hem maar wat graag in Manchester houden, ondanks interesse uit China, Istanboel en Rome. “Ik weet zelf niet of hij bij ons zal blijven”, gaf de Portugees toe. “Ik wil hem houden en de club wil hem houden. Maar ik weet niet hoever vraag en aanbod uiteenliggen bij die besprekingen.”

