Al 130 vluchten geschrapt op Brussels Airport

De hinder op Brussels Airport is zo groot dat er intussen al 130 vluchten geschrapt zijn. “Alles is onder controle, maar dit zijn echt extreme weersomstandigheden”, zegt woordvoerder Florence Muls aan VTM NIEUWS. “Alle passagiers nemen best contact op met hun luchtvaartmaatschappij”, sluit Muls nog af.

De luchthaven roept passagiers op om contact te nemen met hun luchtvaartmaatschappij alvorens naar de luchthaven te komen en om voldoende tijd uit te trekken om er te geraken.

Winter operations and deicing in full swing at #brusselsairport. Delays and even cancellations are possible. Check your flight info online before coming to the airport and leave well ahead of your departure time. Contact your airline in case of problems. https://t.co/fiquDbMvUF pic.twitter.com/4Ijzgp3yRk