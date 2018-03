Braziliaanse doelman tot eind dit seizoen ploegmaat van Benteke bij Crystal Palace

De Braziliaanse doelman Diego Cavalieri heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij Crystal Palace, waar hij ploegmaat wordt van Rode Duivel Christian Benteke, zo maakte de club vrijdag bekend.

De 35-jarige voormalige international zat zonder club sinds zijn vertrek bij Fluminense. Bij Crystal Palace wordt hij de nummer twee in de pikorde na de Welshe eerste doelman Wayne Hennessey. Reservedoelman Julian Speroni is weken out en daarom werd er door de in degradatienood verkerende Londense ploeg een vervanger aangetrokken.