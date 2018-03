Album van Karen Damen meteen op één binnen. “Dit doet deugd na al die kritiek”

Ex-K3-zangeres Karen Damen scoort meteen als soloartiest. Haar CD “Een ander spoor” komt vandaag direct binnen op nummer één in de Ultratop albumlijst.

Al weken lang staat Ed Sheeran met “Divide” op nummer één in de albumlijst. Maar vandaag is hij van die plaats verdreven voor Karen Damen. Vorige week kwam haar eerste soloplaat “Een Ander Spoor” uit. Dat werd meteen de best verkochte CD van de voorbije dagen.

Dat is vrij verrassend, want het tv-programma ‘Karen Maakt Een Plaat” sloeg veel minder goed aan dan gedacht. Er was nog reden tot twijfel over solosucces als ex-K3-meisje. Eind vorige jaar lanceerde Josje haar eerste post-K3-single “Gasolina”. Dat werd een dikke tegenvaller. De single haalde zelfs niet de Vlaamse Top Tien.

Vertrouwen afdwingen

“Het doet enorm veel deugd”, zegt Karen Damen in een reactie op haar nummer één-positie. “Na weken emmers stront over je heen te krijgen, voelt dit fantastisch. Sommige mensen stonden héél snel klaar om kritiek te geven. Langs een kant begrijp ik dat: als je na achttien jaar iets compleet anders gaat doen, moet je weer vertrouwen afdwingen. Maar het leek alsof ik dubbel zo hard moest knokken als andere artiesten. Ik ben niet rancuneus, maar dit maakt veel goed.”