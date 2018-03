Waarom was er vandaag geen thuiswerkalarm?

Nog geen goede maand geleden kondigde minister van Werk Kris Peeters het thuiswerkalarm af, en dat terwijl er uiteindelijk nauwelijks sneeuw viel. Vandaag is het ijskoud, sneeuwt het en liggen de banen er spekglad bij, toch is er géén aansporing om thuis te werken. Hoe kan dat?

Toen begin februari extreme chaos, eindeloze verkeersellende en pakken sneeuw werd voorspeld, verwachtte menig Vlaming zich aan apocalyptische toestanden. Zo ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V), die prompt het thuiswerkalarm afkondigde. “Morgen veel sneeuw voorspeld. Wie kan, werkt best thuis”, tweette hij. Bakken sneeuw kwamen er niet, wél veel mensen bleven thuis. Waarop het kabinet van Peeters overspoeld werd met kritiek van de werkgevers, in plaats van lof voor de preventieve voorzorgsmaatregel.

Vrijdag werd geen thuiswerkalarm ingesteld, net nu het kraakt dat het vriest en er wel degelijk sneeuw uit de lucht valt. De banen lagen er al sinds de ochtend spekglad bij, en dat zorgde voor heel wat verkeersellende. Maar waarom kregen we vandaag niet te horen dat we beter thuis zouden werken, veilig, droog en vooral files vermijdend? “Omdat het KMI ons dat simpelweg niet heeft aangeraden”, klinkt het bij Mieke Deckers, de woordvoerder van minister Peeters. “Het KMI heeft gecommuniceerd dat het code geel zou zijn vrijdag.”

Code oranje

Maar het werd code oranje. Alweer misrekend dus. “Maar dat hoefde geen probleem te vormen”, zegt Deckers. “Sinds 1 februari zit occasioneel thuiswerk in een wettelijk kader. Wie dus wou thuiswerken, kon dat doen.” Maar een algemene oproep, al dan niet door een tweetende Peeters, bleef uit. “We bekijken steeds de dag voordien of het nodig een algemene aankondiging uit te sturen en bekijken het advies van het KMI”, legt Deckers nog uit. “Omdat er donderdagavond nog sprake was van code geel, moesten we ons geen al te grote zorgen maken. Toen het vandaag code oranje werd, konden werkgevers nog steeds zelf beslissen of ze hun werknemers aanraden thuis te blijven.”

Toch wordt er gewerkt aan een structureel plan. Dat is nodig om te vermijden dat we thuisblijven als er amper een vlok sneeuw valt en alsnog richting werk vertrekken wanneer de verkeersomstandigheden extreem zijn. Of dat plan een antwoord zal bieden op codes oranje die uiteindelijk slechts code geel blijken en vice versa, zal de toekomst uitwijzen.

Op sociale media is er opnieuw kritiek. Veel mensen zitten vast in de file en hadden vandaag liever wél het thuiswerkalarm afgekondigd gezien.

En nu zou ik echt eens een vlieg willen zijn in het kabinet van @peeters_kris1 #Thuiswerkalarm #VorigeKeerDeWindVanVoren #EnNu... — Tom Bergs (@TomBergs) March 2, 2018

Aanvriezende regen in het #Pajottenland. Geen #thuiswerkalarm van @peeters_kris1 nodig om te weten dat het géén goed idee is om vandaag op de baan te gaan... pic.twitter.com/aEKvgbDPFB — Hans Gillijns (@hgillijns) March 2, 2018

@peeters_kris1 Ik begrijp niet dat er vorige maand een #thuiswerkalarm was, en vandaag niet, terwijl de situatie nu veel rampzaliger is. Alweer hebt u het bij het verkeerde eind. — Belgian Golfer (@BelgianGolfer) March 2, 2018