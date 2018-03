Geen straf voor Club Brugge: racismeklachten onontvankelijk verklaard

Er volgt geen sanctie voor Club Brugge na de racistische uitlatingen van enkele fans in de wedstrijden tegen Charleroi – richting Francis N’Ganga – en Standard – richting Paul-José Mpoku. Het bondsparket had een fikse geldboete en zelfs een voorwaardelijke sluiting van deel van het stadion geëist, maar daarin gaat de disciplinaire commissie niet in mee. Meer zelfs, de disciplinaire commissie oordeelde dat de hele zaak onontvankelijk verklaard moest worden.

Brugs advocaat Walter Van Steenbrugge kaartte in de zaak met betrekking tot N’Ganga al aan dat er een procedurefout geslopen was in de oproepingsbrief – Club werd niet op de hoogte gebracht wat hen exact ten laste werd gelegd – en vond dat hij dus niet ten gronde kon pleiten, iets wat voor hem reden was om de klacht onontvankelijk te verklaren. Argumentatie waar de disciplinaire commissie dus is in meegegaan.

Dat een belangrijk agendapunt als racismebestrijding juridisch makkelijk van tafel geveegd kan worden is een pijnlijke vaststelling voor de KBVB en haar rechtspraak. Club Brugge van haar kant neemt akte van de beslissing en benadrukt verder te zullen doorgaan met de identificatie en vervolging van de individuen die verantwoordelijk waren voor de racistische uitlatingen.